"Челси" обыграл "Тоттенхем" и остался лидером английской Премьер-лиги

В Лондоне завершился центральный матч тура английской Премьер-лиги, в котором "Челси" принимал на своем поле "Тоттенхэм" и выиграл со счетом 2:1, сообщает официальный сайт турнира.

В игре на "Стэмфорд Бридж" хозяева поля уже на 11-й минуте оказались в роли догоняющих. Алли сделал рывок к штрафной "Челси", но упал, столкнувшись с Луисом. Мяч отскочил к Кристиану Эриксену и датчанин расстрелял ближний угол ворот хозяев - 1:0. "Челси" достаточно быстро перехватил инициативу, много и охотно атаковал, а на 45-й минуте сравнял счет. Педро Родригес принял мяч, развернулся и обводящим ударом отправил кожаный снаряд в дальний верхний угол.

Решающий момент в игре произошел в самом начале второго тайма, на 51-й минуте. Коста слева ворвался в штрафную "Тоттенхэма" и выкатил мяч на линию вратарской под удар набегающему Виктору Мозесу, который расстрелял ворота соперника - 2:1.

Также свои матчи сегодня выиграли "Ливерпуль" (у "Сандерленда", 2:0) и "Манчестер Сити" - в гостях у "Бёрнли" (1:2).

Таким образом, положение в тройке лидеров чемпионата АПЛ не поменялось - у "Челси" 31 очко, "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" - по 30.