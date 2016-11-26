"Бавария" обыграла "Байер" в центральном матче тура немецкой Бундеслиги

В Мюнхене завершился центральный матч тура чемпионата Германии по футболу среди команд Бундеслиги, в котором "Бавария" принимала на своем поле "Байер" из Леверкузена и одержала победу со счетом 2:1, сообщает офицальный сайт турнира.

После сенсационного поражения в Лиге чемпионов от российского "Ростова" (2:3), мюнхнцы жаждали победы. тем более. что в национальном чемпионате они также проигрывают в борьбе за лидерство. К тому же, накауне РБ Лейпциг разгромил в гостях "Фрайбург" со счетом 4:1.

В матче с командой из Леверкузена игроки "Баварии" открыли счет на 30-й минуте, когда точный удар удался Тиаго Алькантре. Он забил мяч на добивании, после удара Филиппа Лама, который отбил голкипер гостей Лено. Спустя 5 минут, на 35-й, Хакан Чалханоглу сравнял счет, забив неожиданный и красивый гол в ворота хозяев поля. Тем не менее, "Бавария" сумела одержать победу. Решающий момент в матче произошел на 56-й минуте, когда точный удар нанес Матс Хуммельс - 2:1.

Ранее сегодня "Айнтрахт" из Франкфурта обыграл "Боруссию" (Дортмунд) со счетом 2:1 и вышел на чистое 3-е место в турнирной таблице.

После сегодняшний матчей у РБ Лейпциг 30 очков, "Баварии" - 27, "Айнтрахта" - 24.