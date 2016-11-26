"Динамо" обыграло "Волынь" в гостевом матче Премьер-лиги

В Луцке завершился матч 16-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Волынь" принимала киевское "Динамо" и проиграла фавориту.

Матч завершился со сетом 1:4.

Киевляне одержали волевую победу, проигрывая по ходу матча со счетом 0:1.

Хозяева поля чрезвычайно активно начали матч и уже на 6-й минуте открыли счет - гол забил Анатолий Диденко. Он первым оказался у мяча и сильным ударом отправил его под перекладину, что стало совершенно неожиданным началом игры.

Тем не менее, киевляне довольно быстро перехватили инициативу и уже на 21-й минуте сравняли счет. Рыбалка длинной передачей вывел Громова на ворота, тот перебросил мяч через Марчука, а Мораес с линии вратарской отправил мяч в сетку - 1:1. А в самой концовке первого тайма, на 45-й минуте, "Динамо" вышло вперед. Активный Громов, войдя в штрафную, сделал идеальную передачу на Ярмоленко, который спокойно закатил мяч в пустые ворота - 2:1.

После перерыва игра проходила куда более спокойно. Но и в такой игре киевляне сумели отличиться. На 71-й минуте Буяльский продольной передачей вывел Мораеса в штрафную, тот обвел вратаря и отправил мяч в пустые ворота.

Накрнец, в самой концовке, в добавлееное арбитром время, на 93-й минуте игры Мораес еще раз поразил ворота лучан. Вида со своей половины сделал передачу вперед, и Мораес, выйдя один на один с вратарем "Волыни", перебросил мяч через Марчука. На счету бразильца хет-трик в этом матче.

Таким образом, "Динамо" набрало 36 очков и по-прежнему находится на втором месте в турнирной таблице УПЛ. У "Волыни", как и ранее, 9 очков и 10-е место в таблице.