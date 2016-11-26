"Николаев" стал первым полуфиналистом Кубка Украины по футболу

В Николаеве завершился первый матч 1/4 финала Кубка Украины по футболу, в котором "Николаев" принимал" мариупольский "Ильичевец" и выиграл в серии пенальти - 0:0 (4:2).

Основное и дополнительное время голов не принесло - 0:0. Вместе с тем, игра проходила в упорной и обоюдо острой борьбе. А в самой концовке овертайма, на 119-й минуте судья даже вынужден был удалить одного из игроков. Футболист "Николаева" Виктор Берко на фланге схватил за руку убегавшего в отрыв игрока "Ильичевца" Руслана Фомина и получил вторую желтую карточку - удаление. Впрочем, микропреимуществом за оставшиеся 1-2 минуты игрового времени футболсисты "Ильичевца" воспользоваться не сумели.

А в серии пенальти куда более опытные игроки "Ильичевца", имеющие опыт вытсуплений в Премьер-лиге в последние годы, неожиданно дрогнули. Руслан Фомин и Дмитрий Мышнёв не забили голы, в то время как игроки "Николаева" реализовали все четыре пенальти. Отличились Вагэ Саркисян, Вадим Шаврин, Дмитрий Сартина и Юрий Батюшин. У гостей голы забили Кирилл Сидоренко и Александр Козак - 4:2.

Таким образом, "Николаев" стал первым полуфиналистом Кубка Украины сезона 2016/17.

Еще три матча 1/4 финала состоятся в среду, 30 ноября. В числе участников турнира остаются "Шахтер", "Динамо" и "Днепр", которые проведут свои матчи.