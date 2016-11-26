Определился состав групп Кубка конфедераций-2017 по футболу

В Казани состоялась жеребьевка Кубка Конфедераций по футболу - традиционного турнира, который проходит за год до мирового первенства, сообщает официальный сайт ФИФА.

В результате жеребьевки семь сильнейших команд с разных континентов и предполагаемые хозяев будущего ЧМ - сборная России - были разбиты на две группы, по четыре в каждой.

В Группу А попали команды России, Новой Зелландии, Португалии и Мексики. В Группу В - Германия, Австралия, Чили и будущий чемпион Африки, который определится 5 февраля, когда сосотоится финал Кубка Африки в Габоне.

Турнир пройдет в России летом будущего года.

Чемпионат мира-2018 по футболу должен пройти в России. Несмотря на все протесты мировой общественноти из-за действий РФ на международной арене, в частности, аннексии украинского Крыма и конфликта на Донбассе, ФИФА никак не может решится отобрать у РФ право проведения турнира.