"Ворскла" обыграла "Сталь" в гостевом матче Премьер-лиги
Игра завершилась со счетом 0:1
В Каменском завершился матч 16-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Сталь" принимала на своем поле полтавскую "Ворсклу" и проиграла со счетом 0:1.
Судьба матча была решена в самой концовке игра.
Матч проходил в приблизительно равной и обоюдо острой игре, но в концовке больше повезло гостям, благодаря точному удару, который нанес Павел Ребенок. На 89-й минуте, после того, как Непогодов выбил мяч, Загорулько и Ребенок организовали атаку по левому флангу. Ребенок ворвался в штрафную, сместился в центр и нанес точный удар.
Арбитр компенсировал 3 минуты и "Сталь" успела подать угловой, но полтавчане отбились.
Таким образом, "Ворскла" набрала 19 очков и оторвалась в борьбе за 7-9 места от "Стали" и "Зирки" (по 14).
Как сообщал УНИАН, "Зирка" в параллельно проходившем матче в Одессе проиграла "Черноморцу" со счетом 1:2.