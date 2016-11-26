"Ворскла" обыграла "Сталь" в гостевом матче Премьер-лиги

16:03, 26 ноября 2016
Футбол
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Игра завершилась со счетом 0:1

Ребенок забил победный гол "Ворсклы" в ворота "Стали" / kolo.poltava.ua

В Каменском завершился матч 16-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Сталь" принимала на своем поле полтавскую "Ворсклу" и проиграла со счетом 0:1.

Судьба матча была решена в самой концовке игра.

Матч проходил в приблизительно равной и обоюдо острой игре, но в концовке больше повезло гостям, благодаря точному удару, который нанес Павел Ребенок. На 89-й минуте, после того, как Непогодов выбил мяч, Загорулько и Ребенок организовали атаку по левому флангу. Ребенок ворвался в штрафную, сместился в центр и нанес точный удар.

Арбитр компенсировал 3 минуты и "Сталь" успела подать угловой, но полтавчане отбились.

Таким образом, "Ворскла" набрала 19 очков и оторвалась в борьбе за 7-9 места от "Стали" и "Зирки" (по 14).

Как сообщал УНИАН, "Зирка" в параллельно проходившем матче в Одессе проиграла "Черноморцу" со счетом 1:2.

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