"Черноморец" одержал волевую победу над "Зиркой" в матче Премьер-лиги

В Одессе завершился первый матч 16-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Черноморец" принимал "Зирку" из Кропивницкого и одержал волевую победу.

Матч завершился со счетом 2:1.

Игра началась достаточно бурно и уже на 3-й минуте счет открыли гости. Гол забил Дмитрий Билоног. Одесситы провалились в обороне, после длинной передачи Загальского его партнер по команде Билоног вышел один на один, и пробил мимо вратаря Боровика 0:1. Гости удерживали перевес до середины первого тайма, на 25-й минуте "Черноморец" сравнял счет после точного удара Дмитрия Коркишко. Татарков диагональной передачей вывел Коркишко один на один, и тот технично пробил в дальний угол ворот.

Во втором тайме судьба матча была решена на 78-й минуте, когда гол забил Александр Андриевский. После углового в исполнении "Черноморца" и нескольких рикошетов мяч от Азацкого отлетел к Андриевскому, который сильнейшим ударом отправил мяч в ворота - 2:1. В оставшееся время гости отличились только грубостью. На 84-й минуте Руслан Зубков получил красную карточку. Игрок сорвал атаку одесситов в центре поля - вторая желтая карточка и удаление.

Таким образом, "Черноморец" набрал в турнирной таблице 22 очка и сохранил 6-е место. На счету "Зирки" - 14 баллов и, по-прежнему, 9-е место.