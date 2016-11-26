Феррейра пропустит матч "Шахтера" с "Днепром"
15:27, 26 ноября 2016Футбол
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Игрок присоединился к целой группе футболистов донецкой команды, которые не сыграют в предстоящем матче.
Горняки готовятся к матчу с "Днепром" / shakhtar.com
К встрече с днепропетровским «Днепром» не готовится Факундо Феррейра, сообщает пресс-служба ФК "Шахтер" (Донецк).
У аргентинского нападающего небольшое повреждение спины, и он сегодня тренировался по индивидуальной программе.
Кроме того, из-за полученных в предыдущем туре желтых карточек поединок с днепрянами пропустят также Дарио Срна, Максим Малышев и Бернард.
Матч "Днепр" - "Шахтер" состоится в Днепропетровске 27 ноября. Начало игры - в 19.30.
УНИАН проведет видео-онлайн-трансляцию игры.
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