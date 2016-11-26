Феррейра пропустит матч "Шахтера" с "Днепром"

К встрече с днепропетровским «Днепром» не готовится Факундо Феррейра, сообщает пресс-служба ФК "Шахтер" (Донецк).

У аргентинского нападающего небольшое повреждение спины, и он сегодня тренировался по индивидуальной программе.

Кроме того, из-за полученных в предыдущем туре желтых карточек поединок с днепрянами пропустят также Дарио Срна, Максим Малышев и Бернард.

Матч "Днепр" - "Шахтер" состоится в Днепропетровске 27 ноября. Начало игры - в 19.30.

УНИАН проведет видео-онлайн-трансляцию игры.