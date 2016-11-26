Премьер-лига, 16-й тур, "Волынь" - "Динамо": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Луцке проходит матч 16-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Волынь" принимает на своем поле киевское "Динамо".

Встречаются команды, которые занимают 10-е и 2-е места в турнирной таблице, соответственно.

После 15-ти туров на счету "Динамо" 33 очка, в то время как у хозяев поля из Луцка - всего 9. "Волынь" в этом сезоне одержала лишь две победы, при трех ничьих и десяти поражениях - крайне неприятная статистика для еще недавнего крепкого середняка турнирной таблицы.

В то же время, киевляне не могут бороться на равных в этом сезоне с "Шахтером", но уверенно держатся в борьбе с "Зарей" за 2-3 места, опережая соперника на 3 очка. Кстати, у киевлян абсолютно пртивоположная с "Волынью" статистика - 10 побед, 3 ничьи и 2 поражения.

В очном матче первого круга в Киеве "Динамо" победило со скромным счетом 2:1. Более того, киевляне проигрывали после первого тайма (гол на счету Сергея Петрова), но во втором переломили ход игры и, благодаря точным ударам Николая Морозюка и Дениса Гармаша, добились победы.

На котировках букмекерских контор в сегодяшнем матче фаворитом также является "Динамо". На победу гостей ставки принимаются с коэффициентом 1,19 к 1, в то время как на ничью - 5,74 к 1, а на победу "Волыни" - 13,84 к 1.

Матч "Волынь" - "Динамо" начнется в Луцке в 19.30.

ТВ-трансляцию игры проведет канал "2+2".