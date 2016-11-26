Премьер-лига, 16-й тур, "Черноморец" - "Зирка": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Одессе проходит стартовый матч 16-го тура чемпионата Украины по футболу средик манд ремьер-лиги, в котором "Черноморец" принимает на своем поле "Зирку" из Кропивницкого.

В этой игре сойдутся на поле 6-я и 9-я команды турнирной таблицы УПЛ.

У "Черноморца" на данный момент 19 очков и одесская команда борется за попадание в Топ-6 по итогам первой части турнира. Впрочем, отстающая на 5 очков (14) "Зирка" также не потеряла шансов продолжить борьбу за медали во второй части соревнований. Впрочем, для этого "Зирки" необходимо обязательно побеждать в Одессе.

На котировках букмекерских контор фаворитом матча является "Черноморец". Ставки на пбеду одесситов принимаются с коэффициентом 1,96 к 1, в то время как ни ничью - 3,16 к 1, а на победу "Зирки" - 3,82 к 1.

Матч "Черноморец" - "Зирка" начнется в Одессе в 14.00.

ТВ-трансляцию игры проведет канал "2+2".