Восемь матчей в украинском футболе признаны договорными - ФФУ

Глава Комитета по этике и честной игре ФФУ Игорь Кочетов рассказал о выявленных договорных матчах, а также о еще пяти подозрительных играх, сообщает SportArena.

"Мы уже направили в КДК ФФУ список восьми матчей, которые были признаны нами договорными", - заявил Кочетов.

"Они игрались в течение этого года и в конце прошлого. Это матчи молодежной и Первой лиги, по ним уже есть решения КДК. Еще 5 материалов по матчам находятся на рассмотрении. Надеюсь, что в скором времени их рассмотрят", - добавил специалист.

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"В Премьер-лиге сейчас только матч Зирка — Волынь вызвал подозрение, остальные — нет. Но есть еще ряд матчей чемпионата U-21 и U-19. Мы обратились в Премьер-лигу, чтобы она не ставила игры этих турниров на будние дни, ведь тогда азиатские тотализаторы не ставят их на свои «линейки». Очень большую тревогу у нас вызывают матчи Первой лиги. Искоренить это явление — задание всех: тренеров, клубов и ПФЛ. Не может один комитет рассказывать тренеру и президенту, что у них делается в клубе. Мы не можем постоянно предупреждать футболистов играть честно. Важно, чтобы «закон Павелко» работал не только в Киеве, но и на местах. Генеральной прокуратуре и Национальной полиции нужно для этого выделить больше людей", - подчеркнул Кочетов.

Как сообщал УНИАН, матч 15-го тура чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги между кропивницкой "Зиркой" и луцкой "Волынью" (2:0) мог быть сыгран с фиксированным результатом. Об этом в интервью "Футбол 24" заявил глава Комитета по этике и честной игре Игорь Кочетов.