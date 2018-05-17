Украина в еврокубках: "Шахтер" сыграет в плей-офф за троих

На неделе состоялся пятый, предпоследний, тур футбольных еврокубков - Лиги чемпионов и Лиги Европы. И этот тур не стал богат на сюрпризы для отечественных команд и их болельщиков.

Киевское "Динамо" досрочно, за тур до окончания соревнований, выбыло из борьбы в Лиге чемпионов. Более того, команда досрочно заняла последнее место в группе и даже потеряла шансы на 3-е место, которое дает право в феврале продолжить борьбу во второй по значимости Лиге Европы. Не менее плачевно выглядят дела и у луганской "Зари", которая также потеряла все шансы продолжить борьбу в этой самой Лиге Европы.

И только донецкий "Шахтер" в очередной раз заставил своих болельщиков сокрушиться по поводу августовской неудачи в отборе к Лиге чемпионов. Команда продолжила свою победную поступь в Лиге Европы, выиграв пятый матч подряд и лишний раз доказав, что этот турнир - далеко не тот уровень, на котором должен играть "Шахтер". В числе команд-участниц самой престижной Лиги чемпионов горняки выглядели бы абсолютно уместно.

"Динамо": ничья с привкусом поражения

"Динамо" отправлялось в Неаполь только с теоретическими шансами на попадание в еврокубковую весну. Но уже непосредственно перед началом матча эти шансы приобрели очень даже практический характер. Дело в том, что к этому моменту в Стамбуле завершился матч между "Бешикташем" и португальской "Бенфикой" (3-3). С помощью несложных математических подсчетов стало ясно, что победы в двух оставшихся турах гарантируют киевлянам третье место и путевку в Лигу Европы. Более того, в случае домашней победы "Бенфики" над "Наполи" динамовцы и вовсе стали бы вторыми. А это – участие в плей-офф Лиги чемпионов.

Иными словами, команде Реброва было за что бороться. Победа в Неаполе делала положение динамовцев весьма перспективным, а вот ничья ничем не отличалась от поражения.

Тренер не удивил выбранным составом. Его вполне можно было предугадать. Однако по факту мы получили сразу 10 украинцев в старте плюс Дамагой Вида. Сразу и не вспомнишь, когда такое было в последний раз. Наверное, во времена Лобановского во второй половине 90-х. Но повод ли это для радости? С учетом того, сколько динамовцев выходят в стартовом составе сборной Украины, вряд ли…

На сей раз место в основе получил не только Цыганков, к котрому мы уже привыкли, но и форвард Артем Беседин. Он занял место Жуниора Мораеса, который в этом сезоне совсем не похож на себя. Что, кстати, пораждает мысль о неуместности натурализации этого бразильца. Форвард такого уровня нашей сборной совершенно не нужен. Он не лучше Кравца и Зозули. Он не лучше молодых Беседина, Борячука и Яремчука. И ему почти 30 лет. Остается надеяться, что все эти разговоры так и остануться разговорами.

Что же касается Беседина, то он старался изо всех сил. Он много бегал,но КПД его атакующих действий был нулевым. И не только его. Достаточно сказать, что динамовцы в этот вечер так и не удосужились нанести по воротам Наполи хотя бы один прицельный удар. О голевых моментах тоже говорить не приходится.

Зато неплохо против "Наполи" сыграла оборона и, особенно, вратарь Артур Рудько. С каждым матчем голкипер чувствует себя все более уверенно. Похоже, проблем с постом номер один у "Динамо" нет.

Да, несколько раз неаполитанцы киевлян откровенно простили. Но и хозяева были не похожи на себя. Исторически "Наполи" в домашних матчах – это огонь и страсть. А тут хозяева играли так, словно ничья их устраивает на все сто процентров.

Чем ближе было к концу встречи, тем чаще возникал вопрос: ну когда же Динамо пойдет ва-банк? Ведь только победа давал Динамо надежду. Но ва-банк по киевски в Неаполе так и не случился. И это огорчило больше всего. А еще огорчила реакция представителей киевского клуба после матча. В "Динамо" посчитали достаточным того, что команда сыграла достойно, была хорошая самоотдача, а перед болельщиками не стыдно. С этим не поспориш – все это было. Но "Динамо" даже не попыталось выиграть эту игру, хотя соперник был отнюдь не на высоте. Разумеется, если сравнивать с польской "Легией", которая пропускает если не восемь, то шесть голов за матч, то "Динамо" в этой Лиге чемпионов выглядит болем чем достойно. Но это же "Динамо"... Между прочим, участник плей-офф ЛЧ прошлого сезона. Разве один только факт хорошей самоотдачи – это повод для гордости. И разве может на таком уровне самоотдача бать плохой, если мы говорим о профессиональных футболистах?

А что касается резкого омоложения команды, затеянного этой осенью, то тут тоже есть вопросы. Еще летом об омоложении никто не говорил. Но стоило киевлянам сыграть несколько неудачных матчем в сентябре, как руководство тут же заявило о переменах. И на лидерские позиции вдруг выдвинулись игроки, которые к такой роли, мягко говоря, не совсем готовы. В этой связи можно впривести в пример ту же португальскую "Бенфику", делающую серьезную ставку на подготовку собственных кадров с целью последующей их продажи. Ведь это не спонтанное решение по результатам нескольких матчей. Это многолетняя стратегия клуба. Молодые футболисты подводятся к главной команде постепенно. Сначала их подпускают к тренировкам, затем выпускают на замену. Игровое время постепенно растет, вместе с ним растет ответственность. В стартовом составе "Бенфики" всегда есть несколько перспективнейших игроков, и стоят они очень дорого.

А что мы имеем в "Динамо"... Еще вчера Цыганкова, Рудько, Беседина, Ореховского никто не знал, а сегодня они игроки основного состава. Конечно, сами футболисты в этом не виноваты, их можно и нужно только поддержать, но на стратегию развития солидного клуба это точно не похоже.

Очевидно, что "Динамо" будет и дальше двигаться в этом направлении. Покупать хороших легионеров клуб сегодня не в состоянии. А значит, украинизация и омоложение продолжатся. На сегодняшний день это единственный путь, по котрому может развиваться киевский клуб. Другое дело, каное качество мы получим на выходе.

Пока же стоит констатировать факт - еврокубковый сезон для "Динамо" фактически закончился. Остается еще домашний матч против "Бешикташа", но он для киевлян ничего не решает. Возможно, он будет важен для Александра Шовковского, у которого заканчивается контракт с клубом. Почему бы тренерському штабы не выпустить заслуженого ветерана на игру, которая для Сашо может сттать последней в карьере?..

Оценивая результат "Динамо" в нынешнем сезоне, можно однозначно констатировать - неудача. Но это точно не провал. Скорее, объективная оценка того, в каком положении находится украинский футбол и один из его флагманов. По більшому счету, "Динамо" не провалило ни одной игры. Но везде чего-то не хватало. Везде соперник был чуть сильне. Везде удача была не с нами. Один любопытный факт: "Динамо" пропустило меньше голов, чем другие участники группы, которые собрали куда больше очков. Другое дело, что киевляне почти ничего не забили.

Можно огорчаться, сетовать, возмущаться... Но вместе с этим нужно признать: всё по делу, результат абсолютно закономерный.

"Заря": опыт на будущее

Как и киевское "Динамо", "Заря" могла рассчитывать на плей-офф только в случае двух побед на финише группового этапа. Вот только до этого побед у "Зари" не было вовсе, а обыгрывать нужно было - ни много, ни мало - турецкий "Фенербахче" и титулованнейший английский "Манчестер Юнайтед". Юрий Вернидуб как мог поддерживал своих подопечных, постоянко повторяя о том, что в футболе нет ничего невозможного. Но слова словами, а возможности у "Зари" и ее конкурентов совсем разные.

Чуда не случилось, и "Заря" снова не выиграла. Хотя, луганчане снова сыграла совсем неплохо. Более того, в первом тайме луганчане переигрывали "Фенербахче" и несколько раз были близки к тому, чтобы открыть счет. Но снова не хватило то ли везения, то ли мастерства. Или всего по-немножку... "Заря", как и несколько раз ранее, пропустила гол примерно через 15 минут после перерыва. Так было во всех ее гостевых матчах в этой Лиге Европы. И это уже тенденция. В первых таймах "Заря" ни в чем не уступала болем именитым суперникам. А потом силы ее игроков постепенно покидали, концентрация падала и болем классные оппоненты этим умело пользовались. Это и есть та самая пресловутая разница в классе. А отыгрываться, когда силы уже на исходе, "Заря" попросту не в состоянии. Ведь силы явно не равны.

Тем не менее, в отличие от "Динамо", в этом случае мы можем говорить о том, что "Заре" нечего стыдиться. Команда выглядела более чем достойно. Да, похвастаться чем-то большим команда не может. И возможно, не будь к луганчанам так жесток жребий, результат вполне мог быть другим. Но... как говорится, соперников не выбирают. Возможно, в следующий раз "Заре" повезет больше. Тем более, что на внутриукраинской арене, в противостоянии с "Динамо", луганчане уже сражаются абсолютно на равных.

"Шахтер": шанс на триумфальную весну

Выиграв четыре стартовых матча Лиги Европы, "Шахтер" обеспечил себе перове место в группе еще три недели назад. Было понятно, что Пауло Фонсека прибегнет к ротации. Вот только ее масштабы оставались загадкой.

По факту португальський специалист перетасовал состав достаточно серьезно. Место в воротах занял Никита Шевченко, до этого игравший на евроарене только в составе "Зари". В обороне компанию Срне составили Ордец, Кривцов и Матвиенко. Португальский тренер пытается переквалифицировать номинального центрбека Матвиенко в левого защитника. Также в стартовом составе вышли Дентиньо и Борячук, а со скамейки в игру включился Танковский.

Игра показала, что резервисты "Шахтера" прекрасно понимают требования тренерского штаба. Несмотря на серьезные перестановки в составе, "Шахтер" играл в свой футбол, не изменяя собственным принципам. Да, нужно делать скидку и на уровень соперника. Но "Шахтер", как говорится, "плясал" от себя, и у него действительно получалось многое.

Жаль только, что в еврокубковом сезоне скоро наступит пауза. Она точно не в пользу "Шахтера". Есть опасения, что у Фонсеки нет опыта подготовки команды в режиме зимних сборов. Справится ли он с этой задачей? В любом случае, в феврале мы увидим другой "Шахтер". И не факт, что он будет таким же сильным и все сокрушающим на своем пути, как сегодня.

Кирилл Стадниченко