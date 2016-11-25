В январе состоится традиционный 22-й по счету футбольный турнир Мемориал Олега Макарова

Турнир пройдет в 22-й раз, сообщил председатель Киевской областной федерации футбола Максим Мельничук на пресс конференции в УНИАН.

В частности, он сказал: "Нынешний турнир ожидаемый, один из самых популярных, среди тех, которые проводит КОФФ. Традиционно, его все ждут. Болельщики, специалисты, ветераны киевского футбола, сами команды... Мы уже открыли заявку на нынешний турнир, ожидаем около 20 команд. Может будет и больше, как неоднократно бывало ранее. Две команды уже подтвердили участие в соревнованиях. Киевщина богата футбольными талантами. Как подтверждение, за годы проведения турнира Мемориал Макарова открыл нам множество имен, игроки выступают на самом высоком уровне. Места проведения нынешнего турнира традиционные - Вышгород, Вишневое и, разумеется, Киев".

В свою очередь, заместитель председателя КОФФ, известный украинский журналист Валерий Валерко отметил: "Турнир памяти Макарова - визитка Киевщины, нашего футбола. Первая цель, которую традиционно преследует турнир, почтить память Великого вратаря. А вместе с ним, и всех остальных ушедших из жизни ветеранов "Динамо", наших славных футболистов. Недаром, прославленный игрок "Динамо" Андрей Биба во время проведения турнира всегда подчеркивает, что Мемориал Макарова - дань уважения всем ушедшим из жизни киевским футболистам".

По словам Валерко, очень символично, что в день финала турнира традиционно все ветераны, болельщики, специалисты футбола собираются на Байковом кладбище, у могилы Макарова и отдают дань памяти игрока. Вторая цель турнира - предоставить командам подготовительный полигон к новому сезону и дать возможность провести несколько лишних предсезонных матчей, сыграться в новых сочетаниях.

«Касательно регламента турнира, он традиционный - команды разбиваются на 4 группы - по 5-6 коллективов, в зависимости от количества участников. По две лучшие из каждой группы выходят в плей-офф, с 1/4 финала идут игры на выбывание, где и определяется победитель. У нас есть как постоячнные, так и новые места для проведения матчей турнира. В частности, в этот раз матчи пройдут в Лютеже (Вышгородский район) и на новом стадионе с искусственным покрытием в Вишневом. В Киеве матчи традиционно принимают КДЮСШ-15 на Теремках и стадион "Локомотив". Ведем переговоры с ФК "Динамо" (Киев) о предоставлении полей для проведения матчей. Также отмечу, что участниками соревнований в этом году уже точно станут команды МФК "Житомир" и "Авангард" (Бзов, Барышевский район). Сейчас ведем переговоры с руководством команды "Фортуна" (Латвия). Также разослали приглашения в Беларусь, Грузию, Молдову и Польшу", - добавил он.

В свою очередь, председатель Комитета арбитров КОФФ Игорь Ковалевич рассказал о коммерческой составляющей турнира: "Мы должны развивать самый популярный на Киевщине футбольный турнир. В частности, на недавнеи Исполкоме КОФФ мы презентовали благотворительный фонд "Київщина футбольна". Именно он обеспечил призовой фонд в 200 тыс. грн. Победитель, предположительно, получит 100 тыс. грн, финалист - 50, полуфиналисты - по 25. Кроме того, мы должны заинтересовывать команды-участницы не только футбольной программой, но и культурной - где отдохнуть, куда сходить, какие памятники архитектуры посмотреть. Все это должно повышать иммидж турнира в глазах наших гостей".

Член Исполкома КОФФ Василий Наливайко также отметил: "Мемориал Макарова – это бренд. При этом не только киевского областного футбола, но и всей Украины. И под этот бренд мы должны создать соответствующие условия. Наша задача - обеспечить комфорт болельщикам, командам, ветеранам, специалистам, СМИ... Особенно это важно с учетом того, что турнир будет проходить в зимнее время".

Вдова вратаря Олега Макарова, автор книги "Вратарь" Людмла Михайловская сказала, что "очень приятно, когда поддерживаются традиции".

"Это важно не только нам, ветеранам и среднему поколению, а, прежде всего – молодежи, тем, кто будет воспитываться на таких игроках как Олег Макаров. И очень приятно, что КОФФ бережет традиции, проводит турнир. Не все федерации по видам спорта могут себе это позволить. Хочется, чтобы футбольный турнир Мемориал Макарова развивался и далее. Надеюсь, что в этот раз, как и обычно, он пройдет на высоком уровне. Приглашаем всех любителей футбола на рядовые матчи, и, разумеется, на финал", - добавила она.

Мемориал Олега Макарова состоится с 17 по 29 января 2017 года.