Определились 15 участников плей-офф Лиги Европы

По итогам прошедшего игрового дня в Лиге Европы определились 12 команд, которые гарантировали себе место в 1/16 финала турнира, сообщает УЕФА.

Ранее победителями группового этапа ЛЕ стали донецкий "Шахтер", российский "Зенит" из Санкт-Петербурга, немецкий "Шальке-04" (Гельзенкирхен).

После сегодняшних матчей к ним присоединились еще 12 клубов - голландский "Аякс" (Амстердам), российский "Краснодар", чешская "Спарта" (Прага), кипрский АПОЕЛ, греческий "Олимпиакос" (Пирей), бельгийский "Андерлехт" (Брюссель), французский "Сент-Этьен", итальянская "Рома" (Рим), бельгийский "Генк, испанский "Атлетик" (Бильбао) и чешская "Спарта" (Прага).

Кроме того, немецкая "Боруссия" (Менхенгладбах) досрочно заняла 3-е место в групповом турнире Лиги чемпионов и из главного еврокубка вылетела во второй по значимости.

Список 32 команд-участниц плей-офф второго по значимости еврокубка окончательно определится в четверг, 8 декабря, когда будут сыграны матчи последнего 6-го тура группового этапа соревнований.