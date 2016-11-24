Фонсека: "Шахтер" провел отличную работу в матче с "Коньяспором"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека прокомментировал победу над "Коньяспором" (4:0) в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы, сообщает SportArena.

«Хочется сказать спасибо болельщикам, которые пришли на стадион. Атмосфера была просто фантастическая, поэтому хочу посвятить эту победу им. Если говорить о матче, мы провели отличную работу и показали хорошую игру», — сказал Фонсека в интервью телеканалу Футбол 1.

В матче с Коньяспором дебютировали за Шахтер в Лиге Европы голкипер Никита Шевченко, защитник Николай Матвиенко и хавбек Вячеслав Танковский, вышедший на второй тайм. Также в основе "горняков" вышел форвард Андрей Борячук. «Дали возможность показать себя молодым игрокам, и они показали себя с наилучшей стороны. Мы контролировали игру, все прошло просто отлично, поэтому хочу всех поздравить», - отметил тренер.

«Команда в принципе была настроена на победу. Все серьезно вышли и добивались того, чего мы хотели. Команда показала себя хорошо во всех аспектах», — добавил Фонсека.

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" продолжает лидировать в группе Н (15 очков), досрочно обеспечив себе выход в плей-офф Лиги Европы с первого места в таблице. В заключительном матче группового раунда "горняки" 8 декабря сыграют против португальской "Браги".