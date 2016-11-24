"Шахтер" разгромил "Коньяспор" и одержал пятую победу подряд в Лиге Европы

Во Львове завршился матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором "Шахтер" обыграл с крупным счетом турецкий "Коньяспор" и одержал, таким образом, пятую победу подряд в турнире.

Матч завершился со счетом 4:0.

Горняки уверенно провели матч, имея преимущество с самого начал игры.

Впервые горняки реализовали свое преимущество уже на 10-й минуте, когда гол в свои ворота забил игрок "Фенербахче" Абдюлкерим Бардакджы . Бернард навесил справа, вратарь пошел на мяч, но Бардакджы опередил его и подставил грудь - мяч влетел в пустые ворота. А спустя 26 минут, на 36-й, преимущество горняков в счете удвоил бразилец Дентиньо. Его соотечественник Бернард дал пас на ход Тайсона, тот не стал ускоряться, подождал партнеров и выдал пас в свободную зону. Набежавший Дентиньо в касание нанес обводящий удар под дальнюю штангу - 2:0.

Во втором тайме на 66-й минуте отличился Эдуардо Да Силва, который довел счет до крупного. Срна навесил со штрафного справа, Эдуардо выпрыгнул выше всех и головой с линии вратарской пробил под дальнюю штангу. А на 74-й минуте удар Бернарда подвел итог этому матчу. Борячук со своей половины отдал пас на ход, Бернард стартовал от центральной линии, убежал один на один и технично перебросил вышедшего из ворот голкипера.

Таким образом, горняки набрали 15 очков и продолжают идти без потерь в групповом турнире Лиги Европы. Месте в плей-офф турнира - 1/16 финала, горняки забронировали себе еще по итогам предыдущего тура соревнований.