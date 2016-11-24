Вернидуб: "Заря" полностью переиграла "Фенербахче" в первом тайме, но не смогла забить
Главный тренер луганской команды прокомментировал игру Лиги Европы.
Главный тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб поделился своим мнением от игры луганчан против турецкого «Фенербахче» на послематчевой пресс-конференции, сообщает официальный сайт луганской команды.
"Думаю, что тем зрителям, которые пришли на стадион поддержать «Фенербахче» игра понравилась, как со стороны своей команды, так и с нашей стороны. Постарались показать хорошую игру. Особенно в первом тайме. Мое мнение – мы полностью переигрывали соперника в первой половине матча, но не смогли забить. Во втором тайме была равная игра до пропущенного мяча. После того, как пропустили, видимо где-то произошел надлом. Пропустили второй. Хотя, пропустив во второй раз, мы все равно шли вперед в надежде забить гол. Не получилось. Это спорт. Кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. От всей души поздравляю «Фенербахче» с победой и желаю дойти до финала", - отметил тренер украинской команды.
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А говоря о том, какой будет задача команды на матч против «Манчестер Юнайтед», который не имеет для луганчан никакого турнирного значения, Вернидуб ответил:
"Все билеты проданы на этот матч. Будет аншлаг. Нам бы очень хотелось сыграть эту игру как можно лучше. Нужно, как минимум, не проиграть и помочь тем самым «Фенербахче» пройти дальше. На данный момент, считаю, что стамбульский клуб заслуживает этого больше. Хотя игра, безусловно, ожидается нелегкая. У МЮ будет повод прилететь в Одессу основным составом. Им нельзя рисковать".
Как сообщал УНИАН, "Заря" проиграла "Фенербахче" со счетом 0:2 и досрочно, за тур до конца соревнований, потерла все шансы на продолжение борьбы в весенней части соревнований, 1/16 финала.