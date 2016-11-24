Вернидуб: "Заря" полностью переиграла "Фенербахче" в первом тайме, но не смогла забить

Главный тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб поделился своим мнением от игры луганчан против турецкого «Фенербахче» на послематчевой пресс-конференции, сообщает официальный сайт луганской команды.

"Думаю, что тем зрителям, которые пришли на стадион поддержать «Фенербахче» игра понравилась, как со стороны своей команды, так и с нашей стороны. Постарались показать хорошую игру. Особенно в первом тайме. Мое мнение – мы полностью переигрывали соперника в первой половине матча, но не смогли забить. Во втором тайме была равная игра до пропущенного мяча. После того, как пропустили, видимо где-то произошел надлом. Пропустили второй. Хотя, пропустив во второй раз, мы все равно шли вперед в надежде забить гол. Не получилось. Это спорт. Кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. От всей души поздравляю «Фенербахче» с победой и желаю дойти до финала", - отметил тренер украинской команды.

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А говоря о том, какой будет задача команды на матч против «Манчестер Юнайтед», который не имеет для луганчан никакого турнирного значения, Вернидуб ответил:

"Все билеты проданы на этот матч. Будет аншлаг. Нам бы очень хотелось сыграть эту игру как можно лучше. Нужно, как минимум, не проиграть и помочь тем самым «Фенербахче» пройти дальше. На данный момент, считаю, что стамбульский клуб заслуживает этого больше. Хотя игра, безусловно, ожидается нелегкая. У МЮ будет повод прилететь в Одессу основным составом. Им нельзя рисковать".

Как сообщал УНИАН, "Заря" проиграла "Фенербахче" со счетом 0:2 и досрочно, за тур до конца соревнований, потерла все шансы на продолжение борьбы в весенней части соревнований, 1/16 финала.