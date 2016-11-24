"Заря" проиграла "Фенербахче" и лишилась шансов на плей-офф Лиги Европы

В Стамбуле завершился матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором луганская "Заря" проиграла местному "Фенербахче" и досрочно, за тур до окончания соревнований, лишилась шансов на продолжение борьбы в весенней части турнира, 1/16 финала.

Матч завершился со счетом 2:0.

Луганчане сумели противостоять сопернику на равных в первом тайме, но пропустили два гола после перерыва. Ключевой эпизод в игре произошел на 59-й минуте, когда гол забил Мирослав Стох. Игроку турецкой команды удался мощнейший выстрел метров с 30-ти под дальнюю штангу - вратарь "Зари" Никита Шевченко сумел коснуться мяча, но и только...

А на 67-й минуте счет удвоил Симон Кьер. Потук навесил со штрафного справа, и Кьер в прыжке головой вколотил мяч в ближнюю девятку.

Таким образом, "Заря" потерпела третье поражение в турнире (при двух ничьих) и с 2 очками досрочно заняла последнее место в Группе А. Команда лиилась всех шансов на продолжение борьбы в еврокубках весной.

Последний матч турнира "Заря" проведет 8 декабря в Одессе - против английского "Манчестер Юнайтед".