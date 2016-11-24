Лига Европы. Шахтер - Коньяспор - 4:0: онлайн-трансляция

Сегодня, 24 ноября, донецкий "Шахтер" проведет матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против турецкого "Коньяспора".

Данный матч не будет иметь турнирного значения для "Шахтера", который после провала в квалификации Лиге чемпионов выиграл шесть игр подряд в Лиге Европы и гарантировал себе участие в 1/16 финала турнира.

В связи с этим, главный тренер "горняков" Пауло Фонсека сегодня может выпустить на поле ряд игроков ближайшего резерва. Во Львов он взял сразу 27 игроков команды - среди них защитник Марсио Азеведо, который из-за травмы находился вне игры около года.

В то же время для "Коньяспора" данная игра имеет большое значение. В первых четырех матчах группового этапа Лиги Европы турецкая команда набрала лишь одно очко и в случая поражения рискует уже сегодня вылететь из турнира.

Первый матч между этими командами прошел в Конье и завершился со счетом 1:0 в пользу "Шахтера". Сегодня "горняки" также являются фаворитами встречи по версии букмекеров - на победу вице-чемпионов Украины принимаются ставки с коэффициентами не более 1,32, а то время как на "Коньяспор" можно поставить с коэффициентом до 12,00.

Матч "Шахтер" - "Коньяспор" начнется на стадионе "Арена Львов" в 20:00.

ТВ-трансляцию игры проведут телеканалы "Украина" и "Футбол 1".

Здравствуйте, дорогие болельщики!

Ранее стали известны стартовые составы команд. Наставник "Шахтера" Пауло Фонсека решил выпустить в основе ряд резервистов - вратаря Никиту Шевченко, защитника Николая Матвиенко, форварда Андрея Борячука.

А вот Тарас Степаненко и Александр Кучер остались в запасе. Андрей Пятов, Богдан Бутко, Ярослав Ракицкий, Исмаили, Марлос, Фред и Факундо Феррейра не попали даже в заявку на матч.

Состав "Коньяспора": 30. Серкан Кырынтылы, 7. Омер Али Шахинер, 5. Селим Ай, 42. Абдулкерим Бардакчы, 54. Мехмет Услу, 14. Марк Кибонг Мбамба, 2. Волкан Фындыклы, 8. Али Чамдалы, 18. Амир Хаджиахметович, 11. Дени Милошевич, 88. Иоан Ора.

Матч начался!

1. "Коньяспор" под гул турецких болельщиков во Львове первым попытался создать атаку.

2. Турки больше владеют мячем на первых минутах игры, а "Шахтер" пассивно прессингует.

3. Никита Шевченко обрезался, выбивая мяч из ворот - аут для "Коньяспора".

4. Теперь "горняки" комбинируют на своей половине поля.

5. По-прежнему "Шахтер" в центре поля ищет пути для развития своей атаки.

6. Невысокий темп игры пока что. "Шахтер" никуда не торопится.

7. Борячук делал проход по левому флангу, потерял мяч и аппелировал к арбитру, заявляя, что противник играл рукой.

8. Срне с третьей попытки удалось совершить подачу с фланга - Борячук пробивал корпусом, но получилось неудачно.

9. И после атаки "Шахтер" сразу же отошел назад. "Коньяспор" удерживает мяч.

10. ГОООООООООЛ! Абдулкерим Бардакчы забил курьезный гол в собственные ворота. Бернард делал подачу с фланга, и мяч должен был забирать в руки Волкан, но защитник "Коньяспора" опеределил его и плечом отправил мяч в ворота.

12. Андрей Борячук получил перву желтую карточку в матче.

13. Получил повреждение игрок "Коньяспора" Чамдалы, и тренер турок уже готовит замену. Пауза в игре.

14. Держится за нос Чамдалы. Все-таки будет замена.

15. Волкан легко забрал мяч после очередной атаки "горняков".

16. Вот и замена. Вместо Али Чамдалы на поле вышел Альбан Меха.

17. Борячук принял мяч в штрафной "Коньяспора" и с разворота пробил по воротам - мимо.

18. Теперь Дарио Срна лежал на газоне после столкновения с Мехой. Но все-таки продолжил игру капитан "Шахтера".

19. "Шахтер" разыгрывал мяч на собственой половине поля, пока не потерял его. К счастью, "Коньяспор" тоже не смог хорошо распорядиться сферой.

20. Дентиньо завершал атаку "Шахтера" прицельным ударом в дальний угол ворот турок - мимо.

21. "Коньяспор" владел мячом на своей половине поля, а потом Ора попал в офсайд.

22. Бернард заработал штрафной для "Шахтера" после фола Мбамбы.

23. После подачи Тайсона по воротам "Коньяспора" головой пробивал Ордец - выше ворот.

24. Еще один штрафной для "Шахтера" заработал Бернард. Десятка "горняков" сегодня один из самых активных на поле.

25. После подачи со стандарта верховую борьбу выиграли гости.

26. Матвиенко попал в эпизод матча. Левый фланг "горняков" в отсутствии Исмаили сегодня не очень активен.

27. Желтую карточку заработал Виктор Коваленко за фол в центре поля.

28. Фындыклы пытался вевести на ударную позицию Ору, но защита "Шахтера" прочитала эти намерения и перехватила мяч.

29. И снова недопоняли друг друга игроки "Коньяспора" в начальной фазе атаки - мяч у "Шахтера".

30. Пока на поле ничего особенно не происходит, трибуны скандируют "У-кра-и-на".

32. Борячук почти выходил один на один с Волканом, но удар у него совсем не получился. Мимо.

33. Дентиньо заблокировал подачу с правого фланга в исполнении Шахинера.

34. Милошевич нанес редкий для гостей удар по воротам "Шахтера". Получилось выше ворот и безопасно для Шевченко.

35. Очередная атака "Шахтера" завершилась потерей мяча.

36. ГОООООООООООЛ! Дентиньо удваивает преимущество "Шахтера". Бразилец расстрелял дальний угол ворот Волкана из пределов штрафной площадки после передачи Тайсона.

37. Дарио Срна получил желтую карточку за фол на Оре.

38. Очень опасно было у ворот Шевченко! После подачи штрафного Милошевич пробивал головой, и совсем немного не попал в цель.

39. "Шахтер" продолжает разыгрывать мяч в поисках новой возможности для гола.

41. Ничего не меняется. "Шахтер" контролирует мяч, а "Коньяспор" перекрывает свободные зоны.

42. "Горняки" пытаются создать угрозу на правом фланге, но пока не выходит.

43. Коваленко попал в офсайд на том же самом правом фланге.

44. Бернард перехватил мяч и быстро сообразил контратаку, которую закрывал ударом Тайсон. Вратарь гостей был обыгран, и лишь Селим вынес мяч из пустых ворот.

45. Две минуты добавил арбитр к первому тайму.

45+1. Грубо сыграли турки против Малышева. Держится за голову полузащитник "горняков".

Первый тайм окончен. 2:0 в пользу "Шахтера".

В перерыве "Шахтер" сделал замену. Вячеслав Танковский вышел на поле вместо Виктора Коваленко.

Второй тайм начался!

46. "Коньяспор" попытался организовать атаку, но успехом эти попытки не увенчались.

47. Турки продолжают комбинировать на половине поля хозяев.

48. Длинный заброс на Мбамбу получился неудачным у "Коньяспора". Камерунец не смог зацепиться за мяч.

49. "Шахтер" заработал штрафной на левом фланге.

50. После подачи Тайсона удар по воротам из-за предлов штрафной площадки наносил Срна. Однако мяч угодил в партнера по команде Ивана Ордеца.

51. "Шахтер" перехватил у гостей мяч, но опасности у ворот гостей создавать не торопится.

52. Шевченко взял мяч в руки после удара Мехи.

53. Матвиенко делал неудачный прострел с левого фланга - турки легко перехватили мяч.

54. Бернард делал прострел с правого фланга на Бернарда, но передача цели не достигла.

55. Ора прорывался к воротам "Шахтера", но перед штрафной площадкой потерял мяч.

56. Дентиньо отдавал пас из глубины поля на Борячука. Защитник гостей совсем немного опередил украинского форварда.

57. "Коньяспор" продолжает бесцельно владеть мячом в центре поля без продвижения вперед.

58. Хаджиахметович решился на удар по воротам "Шахтера" - Шевченко на месте.

59. Меха вышел один на один с Шевченко, но с перепугу пробил выше ворот. К тому же, как оказалось, косовар был в офсайде.

60. Борячук вошел в штрафную площадку гостей, где потерял мяч в противостоянии с Аем.

61. Борячук оказался в офсайде после передачи Бернарда. А мог быть выход один на один.

62. По стадиону объявили, что на матче присутствуют более 10 тысяч болельщиков. Не так уж плохо.

63. Халил Ибрахим Сонмез вышел на поле вместо Милошевича.

64. Замена и у "Шахтера". Эдуардо поменял Тайсона.

65. Теперь "Шахтер" контролирует мяч на своей половине поля. Немного сегодня голевых моментов, зато реализация очень высокая.

66. ГООООООООООООООЛ! Эдуардо головой кладет третий мяч в ворота "Коньяспора" после подачи Срны с правого фланга.

68. Борячук прессинговал вратаря гостей Волкана, но безуспешно.

69. "Горняки" продолжают удерживать мяч на своей половине поля.

70. Дентиньо сфолил на Шахинере. Ничего особенного.

71. Малышев столкнулся с Орой в ценре поля - неприятно было обеим игрокам, а судья оставил эпизод без внимания.

72. Бернард падал в штрафной площадке "Коньяспора". Арбитр решил не реагировать и пенальти не назначил.

74. ГООООООООООООЛ! Прекрасный рейд по правому флангу Бернарда завершился тем, что бразилец аккуратно перебросил вратаря гостей и отправил мяч в сетку.

75. Тарас Степаненко готовится выйти на поле в составе "Шахтера".

76. "Шахтер" продолжает владеть мячом, а "Коньяспор", кажется, уже и не мечтает атаковать.

77. Борячук потерял мяч при входе в штрпфную площадку. Украинский форвард сегодня очень старается, но получается не очень эффективно.

79. Последняя замена у "Шахтера". Вместо Андрея Борячука на поле выходит Тарас Степаненко.

80. Шевченко забрал мяч в руки после неудачной атаки "Коньяспора".

81. Эдуардо сбили в центре поля. А у турков готовится замена.

82. "Коньяспор" вдалел мячом на половине поля "Шахтера", но в результате очередной обрезки при передаче потерял мяч.

83. Последняя замена в матче. Вместо Иоана Оры на поле выходит Риад Байич.

84. Байич сразу же получил травму колена после столкновения с Кривцовым.

86. Степаненко, тем временем, получил желтую карточку. Пропустит полузащитник "горняков" следующий матч в Лиге Европы.

87. После подачи штрафного мяч оказался в руках у Шевченко.

88. Эдуардо завершил неплохую атаку "Шахтера" неудачным ударом по воротам.

89. Теперь Кривцов лежит на газоне после столкновения в верховой борьбе с Байчием. Отомстил босниец.

90. Срна делал подачу с правого фланга, но замкнуть ее было некому.

90+1. Арбитр добавил три минуты ко второму тайму.

90+2. Ордец вблизи со своей штрафной остановил атаку "Коньяспора".

90+3. Дентиньо напоследок пробил выше ворот гостей.

Матч окончен! "Шахтер" добыл свою пятую победу подряд в групповом турнире Лиги Европы.