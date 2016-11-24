Донецкий "Шахтер" является безусловным фаворитом сегодняшнего матча с "Коньяспором"

Донецкий "Шахтер" является фаворитом домашнего матча Лиги Европы против турецкого "Коньяспора". Об этом свидетельствуют котировки в различных букмекерских конторах мира.

На победу вице-чемпионов Украины можно поставить с коэффициентами до 1,33, в то время как шансы на выигрыш "Коньяспора" оцениваются до 12,00. На ничью в этой игре принимаются ставки с коэффициентами до 6,10.

Игра 5-го тура группового турнира Лиги Европы между "Шахтером" и "Коньяспором" состоится сегодня, 24 ноября, на стадионе "Арена Львов". Начало встречи - 20:00.

Ранее "Шахтер" уже гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. Главный тренер "горняков" Пауло Фонсека на предматчевой пресс-конференции заявил, что в этой встрече может провести ротацию футболистов.