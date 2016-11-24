Знаменитый английский футболист Джеррард объявил об окончании карьеры

Знаменитый английский полузащитник Стивен Джеррард принял решение о завершении карьеры. Об этом он сказал другой экс-звезде английского футбола, а ныне журналисту Гари Линекеру в интервью телеканалу BT Sport, передает ESPN.

"Будучи тинейджером, я исполнил свою мечту, когда дебютировал за "Ливерпуль" в матче против "Блэкберна" в ноябре 1998 года. Но я тогда и представить себе не мог, что произойдет в следующие 18 лет", - сказал 36-летний футболист.

"Я счастлив, потому что испытал так много ярких моментов в своей карьере. Я горжусь тем, что сыграл более 700 игр за "Ливерпуль", большинство из которых в качестве капитана команды. Рад, что сыграл свою роль в том, чтобы вернуть большие трофеи обратно на "Энфилд", особенно в тот знаменитый вечер в Стамбуле", - добавил Джеррард.

Последним клубом англичанина был американский "Лос-Анджелес Гэлэкси", за который он выступал с середины 2015 года. "В последние шесть месяцев у меня было несколько моментов, когда я думал, что плохо сыграл матч, или что мой соперник был сегодня лучше меня. Мне не нравилось говорить себе об этом, потому сейчас правильное время заявить об окончании карьеры", - считает футболист.

Он также добавил, что собирается остаться в футболе на той или иной должности. "Сейчас я хочу взять время на раздумия, чтобы определиться с имеющимися предложениями. В ближайшее время я сделаю заявление о своем будущем", – заявил Джеррард.

Напомним, Стивен Джеррард в составе "Ливерпуля" дважды становился обладателем Кубка Англии и трижды – Кубка лиги. На европейской арене он выигрывал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА в 2001 году, а также Лигу чемпионов в 2005 году. В финальном матче ЛЧ-2005 против итальянского "Милана" в Стамбуле именно Джеррард стал одним из главных катализаторов успеха "Ливерпуля", который выиграл титул, проигрывая после первого тайма со счетом 0:3.