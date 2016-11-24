Новый рейтинг ФИФА: Украина осталась на 29-м месте, Россия достигла собственного дна

Сборная Украины осталась на 29-м месте в рейтинге национальных команд ФИФА. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В течение последнего месяца сборная Украины выиграла два матча - у Финляндии в отборочном турнире к чемпионату мира 2018 года, а также у Сербии в товарищеской встрече.

Лидером рейтинга осталась сборная Аргентины, а на второе место вышла команда Бразилии, которая обошла Германию. Далее следуют Чили, Бельгия, Колумбия, Франция, Португалия, Уругвай и Испания.

Среди стран Топ-50 наибольшего прогресса добилась команда Ирландии, которая поднялась с 33-го на 23-е место.

Также отметим, что сборная России установила собственный антирекорд в рейтинге ФИФА, опустившись с 53-й на 55-ю строчку таблицы. На показатель команды РФ повлияло поражение от сборной Катара в товарищеском матче.