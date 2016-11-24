Итальянская полиция не пустила десятки фанов "Динамо" на матч против "Наполи" (видео)

86 украинских болельщиков не смогли попасть на матч Лиги чемпионов "Наполи" – "Динамо". Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист телеканала "2+2" Роман Бебех.

"86 украинских фанов до футбола в Неаполе не добрались. В это время они были в отделении. Отпустили их примерно в 5 утра благодаря усилиям нашего консула", – написал Бебех.

Напомним, накануне матча "Наполи" – "Динамо" два украинских болельщика пострадали в результате вооруженного нападения с ножами со стороны неизвестных.

Матч "Наполи" - "Динамо" завершился вничью 0:0. Киевская команда потеряла шансы продолжить выступления в нынешнем сезоне Лиги чемпионов или Лиги Европы.