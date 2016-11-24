Итальянская полиция не пустила десятки фанов "Динамо" на матч против "Наполи" (видео)
11:29, 24 ноября 2016Футбол
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Украинские болельщики провели ночь в отделении полиции и были выпущены около пяти утра.
86 фанов "Динамо" не смогли попасть на футбол в Неаполе / ФК "Динамо"
86 украинских болельщиков не смогли попасть на матч Лиги чемпионов "Наполи" – "Динамо". Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист телеканала "2+2" Роман Бебех.
"86 украинских фанов до футбола в Неаполе не добрались. В это время они были в отделении. Отпустили их примерно в 5 утра благодаря усилиям нашего консула", – написал Бебех.
Напомним, накануне матча "Наполи" – "Динамо" два украинских болельщика пострадали в результате вооруженного нападения с ножами со стороны неизвестных.
Матч "Наполи" - "Динамо" завершился вничью 0:0. Киевская команда потеряла шансы продолжить выступления в нынешнем сезоне Лиги чемпионов или Лиги Европы.
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