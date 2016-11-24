Ярмоленко: Если бы в составе "Динамо" был Марадона, победили бы "Наполи"

Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко считает, что ему и его партнерам по команде не должно быть стыдно за вчерашнюю игру против "Наполи" (0:0). Слова футболиста приводит официальный сайт "Динамо".

"Считаю, мы выглядели очень достойно на фоне такого соперника. Нам не должно быть стыдно за свою игру. Думаю, наши болельщики остались довольны. Мы играли агрессивно, пытались прессинговать. Конечно, не всегда это получалось, но считаю, что сыграли мы сегодня неплохо. В атаке, конечно, не все выходило, хоть и были предпосылки для хороших действий впереди. Но где-то не хватало последнего паса, где-то кто-то из нас принимал неверное решение. Но, повторюсь, в целом, как мне показалось, играли мы сегодня достойно", — считает Ярмоленко.

"Я отдал все силы. Старался, как и все ребята, забить мяч, добыть три очка для Динамо. Но, увы, я — не Марадона. А вот если бы у нас в составе сегодня был Марадона, то, уверен, мы бы точно победили", - добавил он.

Ярмоленко также резюмировал выступление "Динамо" в Лиге чемпионов. По его мнению, киевская команда могла бы выступить лучше в этом турнире.

"Наверное, в этой Лиге чемпионов мы выступили не так, как всем хотелось бы. Не хочу сейчас анализировать причины этого, но, считаю, что мы могли и должны были выступить намного лучше. Уверен, в последнем матче групповой стадии отдадим на поле все силы и попробуем порадовать наших болельщиков победой в Лиге чемпионов".

Напомним, вчера в Неаполе "Динамо" сыграло с "Наполи" вничью 0:0 и потеряло шансы продолжить выступления в еврокубках - Лиге чемпионов или Лиге Европы - следующей весной.