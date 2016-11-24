Ребров: "Соперник не позволил нам проводить контратаки, которые мы планировали"

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров прокомментировал игру 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов против итальянского "Наполи", сообщает SportArena.

«Сегодня у нас играло достаточно молодых ребят, и это большой опыт для них. Я поблагодарил ребят в раздевалке. Думаю, этот опыт в Лиге чемпионов неоценим. Никто не скажет, что мы пытались сохранить ничьи или играли на 0:0», — сказал Ребров в интервью телеканалу Футбол 2.

«Мы старались играть, хотя противостояли очень серьезной команде, которая достойно представляет Италию в Лиге чемпионов. Благодаря сбалансированной игре в атаке и обороне такой команде мы практически не позволили создать моменты», - подчеркнул тренер.

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«Во втором тайме мы также пытались прессинговать, и были моменты, когда мы отбирали мячи. Были проблемы с выходом дальше, не всегда мы использовали пространство. Мы играли против очень хорошей команды, и сегодня мы добыли очко, несмотря на то, что оно нам не помогло», - добавил специалист.

«Наполи – это команда, которая играет очень интенсивно, и при потере мяча сразу старается накрывать. Наверное, соперник не позволил нам проводить контратаки, которые мы планировали», — отметил Ребров.

Как сообщал УНИАН, не сумев переиграть "Наполи", киевское "Динамо" потеряло все шансы на выход в плей-офф еврокубков. Отметим, что на этот поединок в составе бело-синих вышло сразу 10 украинцев. Единственным легионером был хорватский защитник Домагой Вида.

После пяти туров группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" занимает последнее 4-е место в группе В, набрав всего 2 очка. Последний матч турнира команда Реброва сыграет 6 декабря против турецкого "Бешикташа".