Лига чемпионов. "Барселона" и "Манчестер Сити" вышли в плей-офф, "Бавария" проиграла в Ростове (результаты матчей)
Сегодня в рамках 5-го тура группового турнира ЛЧ свои матчи провели команды из групп A, B, C и D.
Группа А:
Арсенал (Англия) - ПСЖ (Франция) - 2:2 (1:1)
Голы: Жиру (45, с пенальти), Вератти (60, в свои ворота) - Кавани (18), Ивоби (77, в свои ворота).
Лудогорец (Болгария) - Базель (Швейцария) - 0:0 (0:0)
Положение команд:
1. ПСЖ - 11;
2. Арсенал - 11;
3. Лудогорец - 2;
4. Базель - 2.
Группа В:
Бешикташ (Турция) - Бенфика (Португалия) - 3:3 (0:3)
Голы: Ченк Тосун (58), Куарежма (83, с пенальти), Абубакар (89) - Гедеш (10), Нелсиньо (25), Фейса (31).
Наполи (Италия) - Динамо (Украина) - 0:0 (0:0)
Положение команд:
1. Наполи - 8;
2. Бенфика - 8.
3. Бешикташ - 7;
4. Динамо - 2;
Группа С:
Боруссия Менхенгладбах (Германия) - Манчестер Сити (Англия) - 1:1 (1:1)
Гол: Раффаэль (23) - Давид Силва (45).
Селтик (Шотландия) - Барселона (Испания) - 0:2 (0:1)
Гол: Месси (24, 56, с пенальти).
Положение команд:
1. Барселона - 12;
2. Манчестер Сити - 8;
3. Боруссия М - 5.
4. Селтик - 2;
Группа D:
Ростов (Россия) - Бавария (Германия) - 3:2 (1:1)
Голы: Азмун (44), Полоз (50), Нобоа (67) - Дуглас Коста (35), Бернат (52).
Атлетико (Испания) - ПСВ (Нидерланды) - 2:0 (0:0)
Голы: Гамейро (55), Гризманн (66).
Положение команд:
1. Атлетико - 15;
2. Бавария - 9;
3. Ростов - 4;
4. ПСВ - 1.
Напомним, ранее десять команд уже гарантировали себе место в плей-офф Лиги чемпионов.