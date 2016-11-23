Лига чемпионов. "Барселона" и "Манчестер Сити" вышли в плей-офф, "Бавария" проиграла в Ростове (результаты матчей)

Группа А:

Арсенал (Англия) - ПСЖ (Франция) - 2:2 (1:1)

Голы: Жиру (45, с пенальти), Вератти (60, в свои ворота) - Кавани (18), Ивоби (77, в свои ворота).

Лудогорец (Болгария) - Базель (Швейцария) - 0:0 (0:0)

Положение команд:

1. ПСЖ - 11;

2. Арсенал - 11;

3. Лудогорец - 2;

4. Базель - 2.

Группа В:

Бешикташ (Турция) - Бенфика (Португалия) - 3:3 (0:3)

Голы: Ченк Тосун (58), Куарежма (83, с пенальти), Абубакар (89) - Гедеш (10), Нелсиньо (25), Фейса (31).

Наполи (Италия) - Динамо (Украина) - 0:0 (0:0)

Положение команд:

1. Наполи - 8;

2. Бенфика - 8.

3. Бешикташ - 7;

4. Динамо - 2;

Группа С:

Боруссия Менхенгладбах (Германия) - Манчестер Сити (Англия) - 1:1 (1:1)

Гол: Раффаэль (23) - Давид Силва (45).

Селтик (Шотландия) - Барселона (Испания) - 0:2 (0:1)

Гол: Месси (24, 56, с пенальти).

Положение команд:

1. Барселона - 12;

2. Манчестер Сити - 8;

3. Боруссия М - 5.

4. Селтик - 2;

Группа D:

Ростов (Россия) - Бавария (Германия) - 3:2 (1:1)

Голы: Азмун (44), Полоз (50), Нобоа (67) - Дуглас Коста (35), Бернат (52).

Атлетико (Испания) - ПСВ (Нидерланды) - 2:0 (0:0)

Голы: Гамейро (55), Гризманн (66).

Положение команд:

1. Атлетико - 15;

2. Бавария - 9;

3. Ростов - 4;

4. ПСВ - 1.

Напомним, ранее десять команд уже гарантировали себе место в плей-офф Лиги чемпионов.