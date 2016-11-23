"Динамо" сыграло вничью с "Наполи" и потеряло шансы на плей-офф еврокубков

В итальянском Неаполе завершился матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Наполи" принимал киевское "Динамо" и сыграл вничью - 0:0.

Игра, по большей части, проходила в невысоком темпе с небольшим территориальным и игровым преимуществом хозяев поля. Наиболее активными у гостей были Хосе-Мария Кальехон и Маноло Габбиадини, вышедший на замену на 66-й минуте и создавший немало проблем у ворот "Динамо" в концовке игры.

Киевляне, в свою очередь, немного осмелели в самой концовке матча и имели ряд опасных момент. В частности, несколько фланговых прострелов, после обыгрышей игроков итальянского клуба, совершил в чужую штрафную Андрей Ярмоленко. Тем не менее, в итоге команды ни разу не поразили ворота друг друга.

В другом матче группы турецкий "Бешикташ" и португальская "Бенфика" сыграли вничью - 3:3.

Таким образом, за тур до окончания соревнований, в турнирной таблице Группы В, у "Бенфики" и "Наполи" по 8 очков, "Бешикташа" - 7, "Динамо" - 2.

В заключительном еврокубковом матче сезона 2016/17, который уже ничего не будет решать для "Динамо" с турнирной точки зрения, 6 декабря команда примет на своем поле столичного НСК "Олимпийский" стамбульский "Бешикташ".