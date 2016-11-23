В стартовый состав "Динамо" на матч с "Наполи" попали сразу 10 украинцев

Главный тренер киевского "Динамо" выставил в основном составе команды на матч против итальянского "Наполи" сразу 10 украинских футболистов, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Единственным легионером "Динамо", который начнет матч в Неаполе, стал хорватский защитник Домагой Вида. Вероятно, именно он выведет партнеров на поле в качестве капитана команды.

Также отметим, что впервые в стартовом составе "Динамо" на матче Лиги чемпионов появятся полузащитник Виктор Цыганков и форвард Артем Беседин.

Полностью основной состав "Динамо" выглядит так:

72. Артур Рудько, 9. Николай Морозюк, 34. Евгений Хачериди, 24. Домагой Вида, 27. Евгений Макаренко, 17. Сергей Рыбалка, 10. Андрей Ярмоленко, 16. Сергей Сидорчук, 19. Денис Гармаш, 19. Виктор Цыганков, 41. Артем Беседин.

Напомним, матч "Наполи" - "Динамо" состоится сегодня на неапольском стадионе "Сан-Паоло". Начало встречи - 21:45.