Тренер "Фенербахче" Адвокат: "Заря" очень сильная и хорошо организованная команда"

Главный тренер «Фенербахче» знаменитый голландский специалист Дик Адвокат ьнакануне матча с луганской "Зарей" высоко оценил соперника и предрек своей команде непростой матч, сообщает пресс-служба ФК "Заря".

«Заря» очень сильная и хорошо организованная команда. У них есть игроки из «Шахтера». Много молодых ребят. «Заря» - высокопрофессиональная команда, которая идет в лидирующей тройке внутреннего чемпионата. Думаю, что 1:1 в Одессе – это хороший счет для нас. Завтра нам также будет непросто", - отметил Адвокат.

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Тем не менее, тренер уверен в успехе своих подопечных: "Если нам удастся победить завтра, то мы сделаем большой шаг к плей-офф Лиги Европы. В последнем туре нам придется сыграть против «Фейеноорда», поэтому хотелось бы победить завтра. У нас в обойме 22 человека, поэтому будет смотреть на тех, кто готов играть сейчас, а кому следует отдохнуть. Мне было нужно 6 недель, для того, чтобы полностью узнать команду и игроков. Поначалу у нас не все получалось. Но сейчас мы набрали ход. Хорошо выглядим в чемпионате и можем выйти в плей-офф Лиги Европы. Надеюсь на то, что счет после завтрашней игры полностью нас удовлетворит".

Как сообщал УНИАН матч "Фенербахче" - "Заря" состоится в Стамбуле в четверг, 24 ноября. Начало игры в 18.00 по киевскому времени.