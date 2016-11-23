Вернидуб: "Постараемся преподнести "Фенербахче" сюрприз"

Главный тренер луганской «Зари Юрий Вернидуб ответил на вопросы журналистов на традиционной предматчевой пресс-конференции в преддверии игры против турецкого «Фенербахче», сообщает пресс-служба ФК "Заря".

"Многие говорят и пишут, что у «Зари» нет шансов. Я с этим не соглашусь. Пока есть хоть малейший шанс, нужно помнить об этом, выходить и сражаться до последнего, что мы и постараемся сделать завтра. Прекрасно понимаю, что «Фенербахче» сейчас на хорошем ходу. Если начало чемпионата у них «хромало», то в дальнейшем они «раскочегарились» и показывают достаточно хорошую, быструю, атакующую игру. Забивают немало мячей. Тем интереснее будет противостоять им. Постараемся преподнести сопернику сюрприз", - начал Вернидуб.

На вопрос, насколько изменились «Заря» со времени первого матча двух команд, тренер заметил: "Все игры Лиги Европы для нашей команды – неоценимый опыт. Прекрасно понимаю клубы «Фенербахче» и «Манчестер Юнайтед», которые, может быть, относятся к этому турниру не так, как к Лиге чемпионов. Для нас же это, как говорится – в первый раз в первый класс. Нам попалась очень сильная группа с очень сильными соперниками. Ребята стали мудрее, сильнее. Завтра как раз тот день, когда нужно выйти на поле и показать, насколько они изменились вместе со мной, как с тренером. Надеюсь, весь ответ будет после завтрашней игры".

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А рассуждая о том, что в прошедшем туре чемпионата Турции «Фенербахче» провело тяжелую встречу против «Галатасарая» и будет ли у соперника усталость, отметил: "Очень долгое время, если не ошибаюсь, «Фенербахче» не могло обыграть «Галатасарай». Это наконец-то произошло. Можно наоборот назвать эту победу эмоциональным подъемом, психологическим. Это придаст сил. Не думаю, что у них будет усталость". Говоря о о «Фенербахче» и о том, кого тренер мог бы выделить из соперников, Вернидуб сказал: "Глядя на ту игру и на состав, который был у соперника в самом начале чемпионата, можно сказать, что они, как и мы используют практически одних и тех же футболистов для участия в разных турнирах. Обойма состоит из 15 футболистов. Не вижу больших изменений в составе «Фенербахче». Играют те же игроки, которые играли против нас в Одессе. Этих футболистов мы знаем, изучили. Команда у них европейского уровня, начиная от вратаря Демиреля, который является легендой клуба. Защитная линия практически неизменна. Это игроки хорошего уровня, игроки национальной сборной Турции, Дании, Словакии. Центр поля – это мечта. Мечта любого тренера иметь у себя в команде таких футболистов. Робин ван Перси набрал шикарную форму, много забивает. Забил уже 7 голов. Второй нападающий Эменике. Вместе в ван Перси они являются лидерами в своей команде. Есть Соуза, Топал. Есть Нойштедтер, который, быть может, пока получает меньше игровой практики. Серьезные фланги – Потук, Шен. Нам будет тяжело, но мы постараемся сделать все, для того, чтобы им легко завтра не было. Надеюсь, что мы на правильном пути и добьемся положительного результата".

А отвечая на вопрос о том, были ли изменения состава в матче с «Александрией» обусловлены отдыхом или были другие причины, ответил: "У нас в составе нет звезд. Мы сильны как единое целое, как команда. Постараемся совместными усилиями создать сопернику проблемы. Как это получится? Посмотрим завтра. Хочу вас всех пригласить на стадион, поболеть и получить удовольствие от поединка. Желаю командам показать бескомпромиссную, хорошую и боевую игру".

Как сообщал УНИАН, матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы "Фенербахче" - "Заря" состоится в Стамбуле в четверг, 24 ноября. Начало игры в 18.00 по киевскому времени.