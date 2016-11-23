Фонсека "В игре с "Коньяспором" возможна ротация состава"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека накануне матча против турецкого "Коньяспора" дал традиционную пресс-конференцию, на которой отметил, что команда будет по-прежнему амбициозна, несмотря на то, что задача выхода в плей-офф решена досрочно, сообщает официальный сайт ФК "Шахтер".

"Безусловно, гарантированное первое место позволяет нам провести некоторую ротацию, что я и сделаю. Конечно, нескольким игрокам, не так много себя показывавшим в Лиге Европы, я дам возможность поучаствовать в этом турнире. Тем не менее завтра мы увидим красивый футбол, не теряя никаких амбиций", - начал Фонсека.

На вопрос о том, готов ли выйти на поле травмированный Тарас Степаненко, тренер ответил уклончиво: "Понятно, что я не могу рассказать вам всего. Завтра увидите. Тарас сейчас здесь, с нами, будет тренироваться. Посмотрим. С ним практически все хорошо. Не могу сказать, что Тарас готов на все сто процентов, но сегодня он будет тренироваться с нами. И если завтра я решу, что Степаненко должен играть, вы увидите его на поле".

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Говоря о том, что тренер взял с собой на пресс-конференцию "группу поддержки" - игроков Бернарда и Фреда, Фонсека заметил: "Я знаю, это не совсем рядовая ситуация. Но, так как Дентиньо является суперэкспертом в пресс-конференциях, они решили прийти посмотреть на него и, возможно, чему-то научиться".

Отвечая на вопрос о том, готовится ли к завтрашнему матчу Азеведо, Фонсека заметил: "Вы все прекрасно знаете, что Марсио пропустил достаточно длительный период. Он постепенно возвращается, тренируется с нами. Но могу сказать точно: еще не пришел момент выйти завтра. Ему еще требуется некоторое время".

А говоря о том, насколько изменился «Коньяспор» по сравнению с первым матчем, тренер донецкой команды сказал: "Несмотря на нашу победу в Турции, у нас были сложности с этой командой. У нее просто отличная организация обороны. Отмечу также, что соперник силен выходом в контратаку. Учитывая то, что я видел, «Коньяспор» прибавляет с каждым поединком и встретится с нами после двух побед в турецком чемпионате. Мы же выйдем только с одним желанием – выиграть. И уважаем соперника, понимая, что легким матч не будет".

"Возможно, будут некоторые футболисты, которые не так часто выходят на поле в этом турнире. Но наши идеи никак не поменяются. Все эти месяцы наш стиль оставался тем же, амбиций у команды не становилось меньше, и завтра будет так же", - подытожил Фонсека.

Как сообщал УНИАН, матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы "Шахтер" - "Коньяспор" состоится 24 ноября во Львове. начало игры в 20.00.