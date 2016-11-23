Игрок "Шахтера" Дентиньо перед матчем с "Коньяспором": Нужно выйти на поле с одним желанием – победить

Бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" "Дентиньо" накануне игры с турецким "Коньяспором" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА принял участие в традиционнов пресс-конференции, сообщает официальный сайт ФК "Шахтер".

"Предстоящий поединок будет сложным для нас. У «Коньяспора» сильная квалифицированная команда. Поэтому завтра нам нужно выйти полностью подготовленными и с одним желанием – победить", - начал Дентиньо.

Говоря о том, как команда провела первую половину сезона с новым тренером - Паулу Фонсекой, игрок отметил: "Главный тренер привнес очень многое. Результаты команды говорят сами за себя: мы занимаем первое место в чемпионате Украины, лидируем в группе Лиги Европы. Как все прекрасно заметили, у нас изменился стиль игры, особенно у наших вингеров. Сейчас все совсем иначе. На данный момент главное для нас – побеждать в каждом матче и везде занимать первые места. Если же говорить обо мне, то теперь я имею больше возможности выходить на поле, за что особо хотел бы поблагодарить Паулу".

На вопрос, касательно мотивации в двух оставшихся матчах группового этапа Лиги Европы («горняки» добились четырех побед и досрочно решили все турнирные задачи), бразилец заметил: "Она есть всегда. Это одна из особенностей нашей команды. Несмотря на то, какой это матч, в каком турнире мы участвуем, «Шахтер» всегда выходит полностью мотивированным с желанием победить".

А на вопрос, легче или тяжелее играть, когда знаешь, что твоя команда уже квалифицировалась дальше, ответил так: "Понятно, что легче. Но все равно нужно побеждать, быть сфокусированным на своей игре. Мы должны желать победы и будем стремиться ее завтра добыть".

Как сообщал УНИАН, 24 ноября во Львове состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы "Шахтер" - "Коньяспор". Игра на "Львов-Арене" начнется в 20.00.