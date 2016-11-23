"Динамо" обыграло "Наполи" и досрочно заняло 1-е место в группе Юношеской лиги УЕФА

В Неаполе завершился матч 5-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА, в котором киевское "Динамо" обыграло итальянский "Наполи" и досрочно заняло 1-е место в группе и вышло в плей-офф соревнований, сообщает официальный сайт УЕФА.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу гостевой команды.

Киевляне забили первый гол н 20-й минуте,когда Богдан Леднев прошел по правому флангу и перевел мяч налево. Денис Янаков издали без помех пробил - под перекладину, практически в ближнюю девятку. А во втором тайме, на 58-й минуте, гости удвоили свой перевес. Леднев со штрафного идеально пробил - в обвод стенки, в ближний угол.

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Таким образом, "Динамо" одержало четвертую победу в пяти матчах, набрало 13 очков и досрочно, за тур до конца соревнований, заняло 1-е место в групповом турнире, обеспечив себе выход в плей-офф, 1/8 финала.

В матче последнего тура группового этапа - 6 декабря, в Киеве - "Динамо" примет на своем поле аутсайдера группы турецкий "Бешикташ".