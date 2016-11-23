Испанские прокуроры потребовали тюремные сроки для Неймара и бывшего президента "Барселоны"

Испанская прокуратура потребует двухлетний тюремный срок для футболиста Неймара по обвинению в мошенничестве во время подписания контракта игрока с "Барселоной", сообщает Football Espana.

Также выдвинуты обвинения против отца бразильского футболиста, бывшего президента "Барсы "Сандро Росселя, самого клуба и бывшего клуба Неймара бразильского "Сантоса".

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В частности, в прокуратуре также призвали осудить к пяти годам лишения свободы Росселя и обязать каталонский клуб выплатить штраф в € 8.4 млн.

Суд считает, что обвиняемые обманывали бразильскую инвестиционную компанию DIS, которая владела 40% прав игрока в момент подписания контракта. DIS утверждает, что она не получила свою часть прибыли от перехода Неймара из "Сантоса" в "Барселону" летом 2013 года.