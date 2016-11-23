Лига чемпионов. Наполи - Динамо - 0:0: онлайн-трансляция

Сегодня, 23 ноября, киевское "Динамо" в Неаполе проведет матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против местного "Наполи".

Ранее, в середине сентября, эти команды встречались между собой в Киеве на НСК "Олимпийский", и тогда победу одержали гости со счетом 2:1. За "Динамо" голом отличился Денис Гармаш, а в составе "Наполи" дубль сделал польский форвард Аркадиуш Милик. Один из голов киевляне пропустили после ошибки вратаря Александра Шовковского, после чего знаменитый украинский голкипер переместился в запас, уступив место в основе Артуру Рудько.

С тех пор "Динамо" провело еще три матча в Лиге чемпионов, в которых набрало лишь одно очко - в результате, теперь киевлянам для продолжения борьбы в еврокубках нужна только победа над соперником. Причем, желательно, с разницей в два мяча или с таким счетом, при котором команда Сергея Реброва обойдет соперника по сумме личных встреч (3:2, 4:3, 5:4 и т.д.).

В то же время "Наполи" уже сегодня может гарантировать себе выход в плей-офф турнира. Для этого, кроме победы над киевлянами, им необходима победа "Бенфики" над "Бешикташем" в параллельном матче.

На данный момент положение команд в группе В выглядит таким образом:

1. Наполи - 7 очков;

2. Бенфика - 7 очков;

3. Бешикташ - 6 очков;

4. Динамо - 1 очко.

Букмекеры считают фаворитом встречи "Наполи", на победу которого в этой встрече можно поставить с коэффициентом до 1,46. На успех "Динамо" принимаются ставки с коэффицентом до 8,5.

Матч "Наполи" - "Динамо" начнется на стадионе "Сан-Паоло" в Неаполе в 21:45.

ТВ-трансляцию игры проведут телеканалы "Украина" и "Футбол 2".

Здравствуйте, дорогие болельщики!

Уже известны стартовые составы команд. Сергей Ребров сегодня, как и в предыдущем матче Премьер-лиги против "Стали", выпустил в основе сразу 10 украинцев.

Состав "Наполи": 25. Пепе Рейна, 2. Элсайд Хисай, 33. Рауль Альбиоль, 26. Калиду Кулибали, 31. Фаузи Гулам, 42. Амаду Диавара, 17. Марек Хамшик, 20. Петр Зьелински, 7. Хосе Кальехон, 24. Лоренцо Инсинье, 14. Дрис Мертенс.

Сегодня "Динамо" сыграет в крайне непривычном для себя комплекте формы - белые футболки, синие шорты.

Матч начался!

1. "Динамо" быстро довело мяч до Пепе Рейны. Правда, но ни о какой опасности для "Наполи" речи не шло.

2. Фух. Инсинье вышел один на один с Рудько, но судья свистнул офсайд. Очень сомнительный, к слову...

3. Ярмоленко так долго готовил подачу с правого фланга, что выпустил мяч за лицевую линию.

4. Рудько спасает "Динамо" после выхода Мертенса один на один с вратарем "Динамо"! Артур вышел за пределы штрафной площадки и выбил мяч. Констатируем полный провал обороны киевлян.

5. За первые минуты "Наполи" создало два супермомента. Ну и ну...

6. Ярмоленко обыгрался с Гармашем на правом фланге атаки, и Денис делал скидку на партнеров с лицевой линии. Правда, партнеров-то как раз там не было.

7. "Наполи" владеет мячом на своей половине поля, "Динамо" пытается прессинговать.

8. "Наполи" заработал первый угловой в матче. После подачи стандарта Рудько выбил мяч кулаком подальше от ворот.

9. И снова Мертенс чуть не вышел на рандеву с Рудько, но Вида сумел перехватить мяч у форварда неаполитанцев.

10. Теперь Беседин попал в офсайд.

11. Ярмоленко пытался отдать острую передачу с фланга на Беседина, однако оказался неточен в передаче.

12. Сергея Сидорчука сбили в центре поля. Штрафной удар.

13. Хисаи неожиданно обошел трех игроков "Динамо" на правом фланге и заработал стандарт для "Наполи". Фолил Виктор Цыганков.

14. С подачей штрафного "Динамо" справилось легко, но "Наполи" тут же едва создало момент для Мартенса. Хачериди пришлось выбивать мяч на угловой.

15. Еще два угловых подало "Наполи" - безрезультатно для себя.

16. Прижало "Наполи" киевлян к своим воротам. Теперь защита гостей заблокировала удар Мертенса, и снова угловой.

16. "Наполи" быстро разыграл стандарт, и Кальехон делал прострел в штрафную - Вида отбил мяч грудью на очередной угловой.

17. Хамшик неточно пробил по воротам Рудько, и мяч наконец перешел в ноги киевлян.

17. И снова провал обороны "Динамо"! Мертенс выходил один на один с Рудько, и киперу киевлян пришлось выходить за пределы штрафной, чтобы выбить мяч.

18. Сфолили неаполитанцы на Цыганкове - "Динамо" получило мяч в центре поля, но тут же потеряло его.

19. Очень грубый фол Сергея Сидорчука на Хисаи. К счастью, всего лишь желтую карточку получает украинец.

20. У "Наполи" не удалась очередная попытка атаки, и мяч перешел в руки Артуру Рудько.

21. Первый "почти-момент" у "Динамо". Ярмоленко делал прострел, а Беседин пытался замыкать, но до мяча не дотянулся.

22. После атаки "Динамо" Рыбалка пробил издали по воробьям.

23. Инсинье снова почти вышел один на один с Рудько - форвард вошел в штрафную, увидел защитников "Динамо" и решил споткнуться. Бывает и такое :)

24. Констатируем, что "Наполи" в первой половине тайма полностью контролирует игру.

25. Рудько словил мяч после дальнего удара от Хамшика.

26. Защита "Наполи" легко отбилась от попытки атаки "Динамо". До опасности у ворот Рейны было далеко.

27. Снова хозяева пытались вывести Инсинье один на один с Рудько - к счастью, итальянец оказался в офсайде.

28. Хамшик неудачно пробил по воротам "Динамо" с левого угла штрафной площадки.

29. Подача Хамшика с правого фланга в киевскую штрафную оказалась неточной. Мяч у "Динамо".

30. Ярмоленко корчится от боли после удара Кулибали по ребрам. Неплохой штрафной для "Динамо" заработал Андрей.

31. Рыбалка со стандарта сделал подачу прямо на голову Диавара. Момент потерян.

32. Цыганков сбил Зьелински в центре поля. Ничего особенного.

33. Теперь "Динамо" контролирует мяч на своей половине поля. "Наполи" немного сбавил обороты.

34. Гулам делал прострел с левого фланга, который заблокировали киевляне.

35. Снова мяч держится на половине поля "Динамо". Хоть и без опасностей у ворот Рудько, все равно напряжно.

36. Цыганков прорывался по левому флангу, но проиграл борьбу за мяч защитнику Хисаи.

37. После подачи "Наполи" с левого фланга Хачериди выбил мяч на угловой.

38. Во время подачи углового Рауль Альбиоль фолил на Гармаше, что заметил арбитр матча.

39. И снова момент мог возникнуть у "Наполи". Кальехон достал мяч у лицевой линии и делал скидку под удар кому-то из партнеров. Но партнеров на месте не оказалось.

40. Рудбко забрал мяч в руки после неудачного заброса "Наполи" в киевскую штрафную площадку.

41. "Динамо" удерживает мяч в центре поля в поисках возможности для атаки.

42. Мяч сейчас находится в основном в центре поля. Не получаются атаки ни у "Динамо", ни у "Наполи".

43. Вида и Рудько не поняли друг друга, и едва не привезли на ровном месте опасный момент для "Наполи".

44. Инсинье попал в очередной офсайд, но уже после этого потерял мяч.

45. "Наполи" удерживает мяч в центре поля и ждет свистка на перерыв. Вряд ли арбитр что-то добавит к первому тайму.

Первый тайм окончен. 0:0.

Начался второй тайм!

46. Хисаи подавал с правого фланга, но Рудько легко забрал мяч в руки.

47. Обрезка в защите "Динамо" привела к контратаке "Наполи". Благо, подача Кальехона с фланга получилась провальной.

48. Гармаш пытался развернуть атаку "Динамо", но в итоге все равно пришлось возвращать мяч назад.

49. "Наполи" заработал очередной угловой после своей атаки.

50. Опасно! Зьелински пробивал головой в дальний верхний угол "Динамо", но немного промахнулся.

51. Инсинье наносил удар издали и заработал новый угловой. В этот раз киевляне отбились без проблем.

52. Макаренко перевел мяч на угловой после опаснейшего прострела от Хамшика во вратарскую.

53. Гармаш не удержал мяч в пределах поля при попытке атаки "Динамо".

54. Мяч после очередного удара Инсинье прилетел в руки Рудько.

55. Ярмоленко ворвался в штрафную площадку "Наполи" и сбросил мяч под удар Сидорчуку - мяч пролетел намного выше ворот.

56. Хачериди выбил мяч из киевской штрафной площадки после подачи Кальехона.

57. "Наполи" заработало опасный штрафной удар после фола со стороны Беседина.

58. Диавара сделал неудачную подачу со стандарта, и Гармаш выбил мяч подальше.

59. Очередной прострел Кальехона был заблокирован Макаренко. Новый угловой для "Наполи".

60. Первая замена в матче.Дерлис Гонсалес вышел на поле вместо Виктора Цыганкова.

61. Передача на Инсинье из глубины поля оказалась неудачной. Свободный удар.

62. Инсинье завершал контратаку "Наполи" ударом издали - снова точно в руки Рудько.

63. Теперь Ярмоленко попал в офсайд после передачи из глубины поля.

64. "Динамо" удерживает мяч на своей половине поля, "Наполи" прессингует.

65. Морозюк выбил мяч на угловой после атаки "Наполи". Это будет 12-й угловой для "партенопеи".

66. Хамшик очень опасно пробивал издали - Рудько вытянулся в струнку и перевел мяч на угловой.

66. Замена у "Наполи". Вместо Лоренсо Инсинье вышел Маноло Габбьядини.

67. Еще одна замена у "Динамо". Павел Ориховский вышел на поле вместо Сергея Сидорчука.

68. Дерлис пробивал по воротам "Наполи" из пределов штрафной площадки, но делал это слишком просто и попал в ноги Хисаи.

69. Ориховский пытался пройти по правому флангу, однако легко отдал мяч при встрече с Кулибали.

70. Мертенс заработал неплохой штрафной для "Наполи".

71. Габбьядини ударил в стенку, Мертенс пробивал на добивании, и мяч снова отправлен на угловой. 14-й для "Наполи".

72. Гулан хотел закрутить мяч с углового прямо в ворота Рудько. Не получилось.

73. Ярмоленко перехватил мяч в центре поля, отдал дальше в атаку на Дерлиса, а тот быстро потерял мяч.

74. Опасно! Габбьядини зряче пробивал из-за пределов штрафной площадки "Динамо" в дальний угол ворот Рудбко. К счастью, снова мимо.

75. И снова Габбьядини пробивал по воротам "Динамо" - Рудько потянул удар.

76. Кулибали получил желтую карточку за фол против Ярмоленко. Стандарт для "Динамо" на правом фланге.

77. "Динамо" разыграло стандарт, после чего заработало свой первый угловой в матче.

77. Два угловых в исполнении "Динамо" не привели к ударам по воротам Рейны.

78. Гулам простреливал с левого фланга на Габбьядини, но итальянец до мяча не достал. Далее Мертенс пробивал по воротам "Динамо" - неточно.

79. Аллан вышел на замену вместо Петра Зьелински.

79. После длинной передачи из глубины поля Ярмоленко не достал мяч, выпустив его за пределы поля.

80. "Наполи" заработал очередной угловой. Итальянцы разыграли мяч, после чего Кулибали головой неточно пробил по воротам.

81. Мораес выходит на поле вместо Артема Беседина. Это последняя замена у "Динамо".

83. Мораес протянул мяч ближе к штрафной площадке "Наполи" и в противостоянии с оппонентами ударил очень мимо.

84. Ярмоленко обыграл оппонента и делал прострел - получилось неудачно но Рейна не смог зафиксировать мяч, и "Динамо" получило еще одну возможность для удара. Рыбалка издали ударил намного выше ворот.

85. Мораес заработал стандарт для "Динамо" неподалеку штрафной площадки хозяев.

86. После подачи с фланга Хачериди долго думал, пробивать ли ему по воротам, и сфера ушла за пределы поля.

87. Последняя замена в матче. Эммануэле Джаккерини вместо Дриса Мертенса.

88. Габбьядини попал в офсайд после передачи из центра поля.

89. Дерлис Гонсалес проходил по правому флангу, но не смог обыграть Кулибали и заработал всего лишь аут.

90. Рыбалка завершил атаку "Динамо" невнятной передачей за пределы поля.

90+1. Три минуты добавил арбитр ко второму тайму.

90+1. "Динамо" пыталось атаковать по правому флангу, пока Кулибали не переиграл Дерлиса.

90+2. Рейна очень долго выбивал мяч со своей половины поля. Но обошелся без карточки.

90+3. Вида сам пошел в чужую штрафную и потерял мяч.

Матч закончен. "Динамо" сыграло вничью с "Наполи", но вылетело из еврокубков.