"Шахтер" отправился на игру с "Коньяспором" в составе 27 футболистов

Сегодня, 23 ноября, донецкий "Шахтер" вылетел во Львов, где завтра проведет домашний матч Лиги Европы против турецкого "Коньяспора", сообщает официальный сайт "горняков".

На эту игру главный тренер команды Паулу Фонсека взял 27 футболистов.

Вратари: Никита Шевченко, Андрей Пятов, Антон Каниболоцкий;

Защитники: Иван Ордец, Сергей Кривцов, Александр Кучер, Богдан Бутко, Ярослав Ракицкий, Василий Кобин, Исмаили, Марсио Азеведо, Вячеслав Шевчук, Николай Матвиенко, Дарио Срна;

Полузащитники: Виктор Коваленко, Тарас Степаненко, Бернард, Дентиньо, Максим Малышев, Вячеслав Танковский, Фред, Тайсон, Марлос;

Нападающие: Андрей Борячук, Эдуардо, Факундо Феррейра, Евгений Селезнев.

Напомним, ранее "Шахтер" уже гарантировал себе первое место в группе Лиги Европы, а потому игра с "Коньяспором" не будет носить для донецкой команды турнирный интерес. В начале ноября Пауло Фонсека допускал, что в оставшихся играх группового турнира ЛЕ будет проводить ротацию футболистов.

Матч 5-го тура группового турнира Лиги Европы "Шахтер" - "Коньяспор" состоится завтра, 24 ноября, на "Арене Львов".