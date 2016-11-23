В Италии на болельщиков "Динамо" совершено вооруженное нападение: двое с ножевыми ранениями в больнице (видео)

В Неаполе перед сегодняшним матчем Лиги чемпионов "Наполи" – "Динамо" случились нападения на болельщиков киевского клуба, сообщает calcionapoli24.it.

В одну из больниц Неаполя были доставлены два болельщика из Украины с ножевыми ранениями в живот и бедро. Угрозы для жизни болельщиков "Динамо" нет.

Сообщается, что на них напали неизвестные, которые "маскировались под болельщиков "Наполи". Похожие инциденты произошли в разных местах Неаполя, и полиция уже ведет по ним расследование.

Матч "Динамо" - "Наполи" состоится сегодня, 23 ноября, на стадионе "Сан-Паоло" в Неаполе.