В Италии на болельщиков "Динамо" совершено вооруженное нападение: двое с ножевыми ранениями в больнице (видео)
13:13, 23 ноября 2016Футбол
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Угрозы для жизни фанов киевского клуба нет.
На фанов "Динамо" напали в Неаполе / footballfan.net.ua
В Неаполе перед сегодняшним матчем Лиги чемпионов "Наполи" – "Динамо" случились нападения на болельщиков киевского клуба, сообщает calcionapoli24.it.
В одну из больниц Неаполя были доставлены два болельщика из Украины с ножевыми ранениями в живот и бедро. Угрозы для жизни болельщиков "Динамо" нет.
Сообщается, что на них напали неизвестные, которые "маскировались под болельщиков "Наполи". Похожие инциденты произошли в разных местах Неаполя, и полиция уже ведет по ним расследование.
Матч "Динамо" - "Наполи" состоится сегодня, 23 ноября, на стадионе "Сан-Паоло" в Неаполе.
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