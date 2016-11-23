Фантастический матч "Боруссии" и "Легии" побил ряд исторических рекордов Лиги чемпионов

Вчерашний матч Лиги чемпионов, в котором дортмундская "Боруссия" победила польскую "Легию" со счетом 8:4, стал самым результативным в истории турнира, сообщает BBC Sport.

Предыдущий рекорд был установлен в сезоне 2003/04, когда в групповом этапе ЛЧ французский "Монако" победил испанский "Депортиво" со счетом 8:3. Примечательно, что по итогам того сезона "Депортиво" попал в полуфинал турнира, а "Монако" - в финал.

Кроме того, в данном матче были установлены еще ряд рекордов и достижений Лиги чемпионов:

- "Легия" стала первой командой в истории турнира, которая забила четыре гола в Лиге чемпионов, но все равно проиграла.

- Впервые в одном матче голами отличились сразу восемь футболистов.

- Это была первая игра в еврокубках, в которой забили 12 голов, с тех пор, как голландский "Аякс" разгромил люксембургский "Ред Бойс" со счетом 14:0 в октябре 1984 года.

- Лишь в одной игре Кубка чемпионов или Лиги чемпионов было забито больше голов. Это произошло в сентябре 1969 года, когда голландский "Фейеноорд" разгромил исландский КП со счетом 12:2.

- "Боруссия" за два матча против "Легии" забила 14 голов (6:0, 8:4). Ранее ни одному клубу не удавалось забивать столько мячей одному сопернику в рамках одной кампании Лиги чемпионов.

- Полузащитник "Боруссии" Синдзи Кагава совершил самый быстрый дубль в истории Лиги чемпионов. Для того, чтобы забить два гола в первой тайме матча с "Легией", ему понадобилось 76 секунд.

Напомним, дортмундская "Боруссия" гарантировала себе участие в плей-офф Лиги чемпионов еще до матча с "Легией". "Легия" сохраняет шансы занять третье место в группе ЛЧ и перейти в Лигу Европы.