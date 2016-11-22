Лига чемпионов. ЦСКА вылетел из турнира, "Боруссия" и "Легия" забили 12 голов на двоих (результаты матчей)

Сегодня в рамках 5-го тура группового турнира ЛЧ свои матчи провели команды из групп E, F, G и H.

Группа E: ЦСКА (Россия) - Байер (Германия) - 1:1 (0:1) Голы: Начо (76, с пенальти) - Фолланд (16). Монако (Франция) - Тоттенхэм (Англия) - 2:1 (0:0) Гол: Сидибе (48), Лемар (53) - Кейн (52, с пенальти). Положение команд: 1. Монако - 11; 2. Байер - 7; 2. Тоттенхэм - 4; 4. ЦСКА - 3. Группа F: Спортинг (Португалия) - Реал (Испания) - 1:2 (0:1) Голы: Адриэн Силва (80) - Варан (29), Бензема (87). Боруссия Дортмунд (Германия) - Легия (Польша) - 8:4 (5:2) Голы: Кагава (17, 18), Сахин (20), Дембеле (29), Ройс (32, 52, 90), Пасслак (81) - Прийович (10, 24), Кущарчик (57), Николич (83). Положение команд: 1. Боруссия Д - 13; 2. Реал - 11; 3. Спортинг - 3; 4. Легия - 1. Группа G: Копенгаген (Дания) - Порту (Португалия) - 0:0 (0:0) Лестер (Англия) - Брюгге (Бельгия) - 2:1 (2:0) Голы: Оказаки (5), Марез (30, с пенальти) - Искьердо (52). Положение команд: 1. Лестер - 13; 2. Порту - 8; 3. Копенгаген - 6; 4. Брюгге - 0. Группа H: Динамо Загреб (Хорватия) - Лион (Франция) - 0:1 (0:0) Гол: Ляказетт (72). Севилья (Испания) - Ювентус (Италия) - 1:3 (1:1) Гол: Пареха (9) - Маркизио (45, с пенальти), Бонуччи (84), Манджукич (90). Положение команд: 1. Ювентус - 11; 2. Севилья - 10; 3. Лион - 7; 4. Динамо - 0.

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