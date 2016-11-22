Лига чемпионов. ЦСКА вылетел из турнира, "Боруссия" и "Легия" забили 12 голов на двоих (результаты матчей)
Сегодня в рамках 5-го тура группового турнира ЛЧ свои матчи провели команды из групп E, F, G и H.
Группа E:
ЦСКА (Россия) - Байер (Германия) - 1:1 (0:1)
Голы: Начо (76, с пенальти) - Фолланд (16).
Монако (Франция) - Тоттенхэм (Англия) - 2:1 (0:0)
Гол: Сидибе (48), Лемар (53) - Кейн (52, с пенальти).
Положение команд:
1. Монако - 11;
2. Байер - 7;
2. Тоттенхэм - 4;
4. ЦСКА - 3.
Группа F:
Спортинг (Португалия) - Реал (Испания) - 1:2 (0:1)
Голы: Адриэн Силва (80) - Варан (29), Бензема (87).
Боруссия Дортмунд (Германия) - Легия (Польша) - 8:4 (5:2)
Голы: Кагава (17, 18), Сахин (20), Дембеле (29), Ройс (32, 52, 90), Пасслак (81) - Прийович (10, 24), Кущарчик (57), Николич (83).
Положение команд:
1. Боруссия Д - 13;
2. Реал - 11;
3. Спортинг - 3;
4. Легия - 1.
Группа G:
Копенгаген (Дания) - Порту (Португалия) - 0:0 (0:0)
Лестер (Англия) - Брюгге (Бельгия) - 2:1 (2:0)
Голы: Оказаки (5), Марез (30, с пенальти) - Искьердо (52).
Положение команд:
1. Лестер - 13;
2. Порту - 8;
3. Копенгаген - 6;
4. Брюгге - 0.
Группа H:
Динамо Загреб (Хорватия) - Лион (Франция) - 0:1 (0:0)
Гол: Ляказетт (72).
Севилья (Испания) - Ювентус (Италия) - 1:3 (1:1)
Гол: Пареха (9) - Маркизио (45, с пенальти), Бонуччи (84), Манджукич (90).
Положение команд:
1. Ювентус - 11;
2. Севилья - 10;
3. Лион - 7;
4. Динамо - 0.