Лига чемпионов. ЦСКА вылетел из турнира, "Боруссия" и "Легия" забили 12 голов на двоих (результаты матчей)

23:42, 22 ноября 2016
Футбол
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Сегодня в рамках 5-го тура группового турнира ЛЧ свои матчи провели команды из групп E, F, G и H.

Группа E:

ЦСКА (Россия) - Байер (Германия) - 1:1 (0:1)

Голы: Начо (76, с пенальти) - Фолланд (16).

Монако (Франция) - Тоттенхэм (Англия) - 2:1 (0:0)

Гол: Сидибе (48), Лемар (53) - Кейн (52, с пенальти).

Положение команд:

1. Монако - 11;

2. Байер - 7;

2. Тоттенхэм - 4;

4. ЦСКА - 3.

Группа F:

Спортинг (Португалия) - Реал (Испания) - 1:2 (0:1)

Голы: Адриэн Силва (80) - Варан (29), Бензема (87).

Боруссия Дортмунд (Германия) - Легия (Польша) - 8:4 (5:2)

Голы: Кагава (17, 18), Сахин (20), Дембеле (29), Ройс (32, 52, 90), Пасслак (81) - Прийович (10, 24), Кущарчик (57), Николич (83).

Положение команд:

1. Боруссия Д - 13;

2. Реал - 11;

3. Спортинг - 3;

4. Легия - 1.

Группа G:

Копенгаген (Дания) - Порту (Португалия) - 0:0 (0:0)

Лестер (Англия) - Брюгге (Бельгия) - 2:1 (2:0)

Голы: Оказаки (5), Марез (30, с пенальти) - Искьердо (52). 

Положение команд:

1. Лестер - 13;

2. Порту - 8;

3. Копенгаген - 6;

4. Брюгге - 0.

Группа H:

Динамо Загреб (Хорватия) - Лион (Франция) - 0:1 (0:0)

Гол: Ляказетт (72).

Севилья (Испания) - Ювентус (Италия) - 1:3 (1:1)

Гол: Пареха (9) - Маркизио (45, с пенальти), Бонуччи (84), Манджукич (90).

Положение команд:

1. Ювентус - 11;

2. Севилья - 10;

3. Лион - 7;

4. Динамо - 0.

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