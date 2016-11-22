Ребров: "Важно выдержать стартовый натиск "Наполи", и потом играть в свой футбол"

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров чуть более чем за сутки до матча 5-го тура Лиги чемпионов против итальянского "Наполи", отметил что его игроки должны показать, что достойны играть в команде, сообщает dynamo.kiev.ua.

На вопрос о том, как восприняли футболисты слова президента "Динамо" о том, что нужно обновлять команду, тренер ответил:

"И мне, и, уверен, игрокам важна такая позиция позиция президента: она помогает понять, что ничто не вечно. Если футболист потерял мотивацию, то эта проблема футболиста, а не киевского «Динамо». Надеюсь, игроки проведут этот месяц на таком уровне, чтобы доказать, что они достойны играть в «Динамо». Это самое важное".

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Говоря о настрое на завтрашний матч, тренер заявил: "Найдем слова. Тяжелее перестраиваться потом на матчи чемпионата Украины, а на Лигу чемпионов не так сложно подготовить команду психологически: футболисты сами понимают, что если на поле не будет команды, если хотя бы кто-то один не до конца будет сконцентрирован, то соперник этого не простит. В чемпионате Украины, возможно, и простят, но в Лиге чемпионов — точно нет. И ребята завтра увидят это с первых минут, когда почувствуют прессинг «Наполи». Надо выдержать этот натиск, и потом играть в свой футбол. А то, что эти футболисты умеют играть в такой футбол, я уверен. Надеюсь, ребята завтра это продемонстрируют".

А говоря о том, как полтора года назад команда в аналогичной ситуации не смогла обыграть "Фиорентину" и учтет ли тренер это опыт, заметил: "Мы с тренерским штабом проделали необходимую работу, и важно чтобы игроки воспользовались её результатами. Однако, прежде всего, важно желание футболистов, наличие с их стороны страсти на футбольном поле. Потому что, выходя играть против итальянских и испанских команд, которые хорошо контролируют мяч, важна не только модель игры, тактика, стратегия, важно желание, страсть на футбольном поле. Завтра все будет зависеть от желания футболистов играть на команду. Они умеют так играть. И если завтра ребята почувствуют уверенность, то, поверьте, это будет совсем другая команда".

Как сообщал УНИАН, 23 ноября в Неаполе состоится матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором "Наполи" примет на своем поле киевское "Динамо".