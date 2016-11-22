Лидер "Динамо" Ярмоленко: "Надо смотреть на себя, а не на "Наполи"

Полузащитник киевского "Динамо" Андрея Ярмоленко ответил на вопросы журналистов на обязательной предматчевой пресс-конференции перед игрой 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против итальянского "Наполи", сообщает dynamo.kiev.ua.

«В первую очередь, мы будем смотреть не на «Наполи», а на свою игру игру и строить ее, исходя из своих сильных качеств. Собираемся завтра показывать свой футбол, и не смотреть на «Наполи», - начал Ярмоленко.

«Думаю, что все ребята которые прилетели сюда, готовы на 100% . Мы понимаем, что результат сейчас не тот, который мы ожидали в начале группового турнира Лиги чемпионов. Так что у нас нет другого выхода, кроме как завтра пытаться исправить ситуацию. В любом случае, будем играть на победу. Надеюсь завтра у нас это получится», - отметил игрок.

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«Наполи» играет в тот же, футбол, который эта команда показывала в Киеве. У «Наполи» очень хороший главный тренер, очень хорошие футболисты и команда показывает очень качественный футбол. Но, повторюсь, мы приехали за победой, другого выхода у нас нет», - добавил Ярмоленко.

«Я уже неоднократно говорил и буду говорить, что это серьезная проблема: очень тяжело перестраиваться с чемпионата Украины на поединки Лиги чемпионов, потому что уровни турниров сильно отличается. Приходится первые минуты как-то осваиваться, особенно к скоростям. Конечно, нам трудно, но ничего страшного — надо выходить из этой ситуации и играть в тот футбол, в который мы умеем играть и который присущ киевскому «Динамо», - подвел итог полузащитник киевской команды.

Как сообщал УНИАН, матч "Динамо" - "Наполи" состоится 23 ноября в Неаполе. Даже ничья лишит украинский клуб шансов на продолжение борьбы в весенней части еврокубков - плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы.