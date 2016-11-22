Яремчук признан лучшим игроком Премьер-лиги в октябре

По результатам голосования, в проекте, организованном Украинской Премьер-лигой и ТМ «Parimatch», победителем в октябре стал молодой футболист из ФК «Александрия». Роман Яремчук признан болельщиками лучшим игроком Лиги Пари-Матч в октябре, сообщает официальный сайт УПЛ.

Ежемесячный конкурс проходит в два этапа.

На первом: наставники всех клубов УПЛ определяют топ-футболистов месяца. По условиям, каждый тренер называет только одного игрока, кроме представителя своего клуба. Так, в октябре тренеры назвали семь фамилий наиболее перспективных, по их мнению, спортсменов.

Далее за лучшего игрока октября голосовали болельщики. Всего в голосовании приняло участие около 20 тыс. поклонников футбола. Результат их выбора такой:

Роман Яремчук — 45% голосов,

Марлос — 41%,

Андрей Ярмоленко — 6%,

Богдан Бутко — 4%,

Дарио Срна — 2%,

Фред и Артем Филимонов — по 1%.

Конкурс от ПЛ и титульно спонсору турнира в октябре состоялся впервые и будет ежемесячным.