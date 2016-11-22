В Ивано-Франковске для очистки стадиона от снега перед матчем чемпионата использовали лошадей

Перед матчем 20-го тура украинской Второй лиги руководство ивано-франковского "Тепловика", чтобы расчистить поле местного стадиона "Рух", прибегло к помощи лошадей. Об этом пишет "Чемпион".

Игра "Тепловика" против одесской "Реал Фармы" была назначена на воскресенье, 20 ноября. Однако перед этим в городе выпало большое количество осадков, в результате чего футбольное поле было полностью покрыто снегом.

"Тепловик" обратился в Профессиональную футбольную лигу Украины с просьбой перенести матч на весну, но в ПФЛ отказала ивано-франковцам. "Нам отказали и сказали, чтобы, пока есть время, расчистить поле, и игра должна состояться, иначе мы получим техническое поражение", – рассказал тренер "Тепловика" Владимир Ковалюк.

В результате, клуб был вынужден обращаться к любителям футбола, чтобы те помогли с расчисткой снега, поскольку работники стадиона, которых не так много, самостоятельно бы с этим не справились. Активисты откликнулись и помогли, задействовав для этого, в том числе, несколько лошадей.

Отметим, что матч между "Тепловиком" и "Реал Фармой" все-таки состоялся и завершился поражение хозяев поля со счетом 0:4.