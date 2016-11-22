ФИФА назвала десятку претендентов на лучший гол 2016 года (видео)

ФИФА назвала 10 претендентов на приз имени Ференца Пушкаша, который ежегодно вручается автору лучшего гола года. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В список вошли претенденты, забившие мячи в период с 30 сентября 2015 года по 30 сентября 2016 года.

На награду претендуют Марио Гаспар (сборная Испании), Хломфо Кекана (сборная ЮАР), Марлоне ("Коринтианс", Бразилия), Лионель Месси (сборная Аргентины), Неймар ("Барселона", Испания), Сауль Ньигес ("Атлетико", Испания), Хал Робсон-Кану (сборная Уэльса), Данюшка Родригес (женская сборная Венесуэлы U17), Саймон Скрабб ("Отвидаберг", Швеция) и Мохд Фаиз Субри ("Пенанг", Малайзия).

Напомним, вчера УЕФА назвал кандидатов в символическую футбольную сборную 2016 года.