Из-за кучки подонков Харьков снова может потерять футбол - директор сборной Украины

Поведение группы украинских болельщиков во время товарищеского футбольного матча Украина - Сербия (2:0) в Харькове нельзя оставлять безнаказанным. Такое мнение в интервью телеканалу "Футбол 1" выразил спортивный директор сборной Украины и президент Федерации футбола Харьковской области Евгений Красников.

Читайте такжеПавелко верит, что Харьков получит право проводить международные матчи уже весной"Это оставлять так нельзя. Потому что из-за кучки каких-то подонков город может опять потерять футбол. У нас прекрасные фанаты, они умеют болеть. А это работали провокаторы, мое личное мнение. А разберутся компетентные органы.

Но я буду делать все, чтобы здесь был футбол высокого уровня. Может, сборная Украины, может, молодежная команда, возможно, "Шахтер" или какой-то другой клуб, но Харьков без футбола не останется. И, конечно, есть надежда, что в скором будущем появится "Металлист". Это самое главное", - заявил Красников.

Напомним, во время матча сборных Украины и Сербии группа украинских болельщиков сожгла на трибунах флаг Сербии, а также взрывала петарды.