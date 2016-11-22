Сборная США уволила известного немецкого тренера за провал в отборе ЧМ-2018

Руководство сборной США приняло решение уволить главного тренера национальной команды Юргена Клинсманна после неудачного старта в отборочном турнире к чемпионату мира 2018 года. Об этом сообщает ESPN.

Сообщается, что новым тренером США может стать Брюс Арена, который приводил ее к четвертьфиналу ЧМ-2002 и считается лучшим американским тренером в истории футбола. Переговоры о назначении Арены на этот пост уже ведутся.

Напомним, Юрген Клинсманн возглавил сборную США в 2011 году и вывел ее в плей-офф ЧМ-2014. В первых двух матчах отборочного турнира к ЧМ-2018 американская команда проиграла дома Мексике (1:2) и в гостях Коста-Рике (0:4).

Добавим, что ранее Клинсманн также возглавлял сборную Германии, которую привел к бронзовым медалям ЧМ-2006.