Украинский фильм "Лобановский навсегда" победил на кинофестивале в Милане (видео)

Украинский фильм "Лобановский навсегда" стал лауреатом премии "Guirlande d'Honneur" как лучший документальный фильм на Международном фестивале спортивного кино в Милане. Об этом сообщает ТСН Проспорт.

Интересно, что победу прогнозировали фильма о "Барселоне" испанского режиссера Жорди Льомпарта "Барса: больше, чем клуб".

Премьера фильма "Лобановский навсегда" состоится 29 ноября в кинотеатре Жовтень. В прокат лента выйдет с 1 декабря.

Напомним, ранее фильм "Лобановский навсегда" представили в Украине на кинофестивале "Молодость".