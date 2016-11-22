Украинский фильм "Лобановский навсегда" победил на кинофестивале в Милане (видео)
12:35, 22 ноября 2016Футбол
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Фильм о легендарном украинском футбольном тренере обошел в голосовании кино об испанской "Барселоне".
В Киеве показывают фильм о Лобановском / vk.me
Украинский фильм "Лобановский навсегда" стал лауреатом премии "Guirlande d'Honneur" как лучший документальный фильм на Международном фестивале спортивного кино в Милане. Об этом сообщает ТСН Проспорт.
Интересно, что победу прогнозировали фильма о "Барселоне" испанского режиссера Жорди Льомпарта "Барса: больше, чем клуб".
Премьера фильма "Лобановский навсегда" состоится 29 ноября в кинотеатре Жовтень. В прокат лента выйдет с 1 декабря.
Напомним, ранее фильм "Лобановский навсегда" представили в Украине на кинофестивале "Молодость".
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