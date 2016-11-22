Ребров взял на выездной матч против "Наполи" 21 футболиста
Завтра "Динамо" проведет свой пятый матч в сезоне Лиги чемпионов.
Сегодня, 22 ноября, делегация киевского "Динамо" отправилась в Неаполь на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Наполи", сообщает официальный сайт украинского клуба.
Самолет с двумя командами, основной и U-19, тренерами и официальными представителями поднялся в воздух в 11:00, чтобы ориентировочно через два с половиной часа приземлиться в международном аэропорту Неаполя Capodichino.
На матч с "Наполи" тренерский штаб "Динамо" во главе с Сергеем Ребровым взял 21 футболиста, 18 из которых попадут в заявку на поединок.
Вратари: Артур Рудько, Александр Шовковский, Сергей Коваль;
Защитники: Евгений Хачериди, Домагой Вида, Виторину Антунеш, Николай Морозюк, Евгений Макаренко, Никита Бурда.
Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Сергей Рыбалка, Денис Гармаш, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Никита Корзун, Виктор Цыганков, Дерлис Гонсалес, Павел Ориховский, Артем Громов.
Нападающие: Жуниор Мораес, Артем Беседин.
Напомним, в первых четырех встречах в Лиге чемпионов "Динамо" один раз сыграло вничью и потерпело три поражения, в том числе дома от "Наполи".
Матч "Наполи" - "Динамо" состоится завтра, 23 ноября. Начало встречи - 21:45.