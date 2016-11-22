Украинского футболиста может осудить прокуратура Бельгии

Украинский полузащитник "Сент-Трюйдена" Роман Безус может быть дисквалифицирован и осужден прокуратурой по итогам матча чемпионата Бельгии против "Брюгге". Об этом пишет ua-football.com.

На 26-й минуте матча Безус был сбит соперником, но при этом уже лежа на газоне Безус ударил ногой в лицо сбившего его соперника. Этот эпизод остался без внимания арбитра.

Еще дважды украинец грубо нарушал правила, и лишь однажды был наказан предупреждением за удар соперника по ногам сзади. Также арбитр не наказал Романа за то, что он специально наступил на ногу сопернику.

В Бельгии по итогам тура рассматривается четыре эпизода, что касается грубого неспортивного поведения, два из них в отношении Безуса.

Отмечается, что согласно одной из статей Безус может предстать перед Федеральной прокуратурой Бельгии за умышленное нанесение повреждений.

Напомним, Роман Безус перешел в "Сент-Трюйден" из "Днепра" летом 2016 году. Контракт футболиста с бельгийским клубом истекает в 2017 году.