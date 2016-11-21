УЕФА назвал номинантов на попадание в символическую сборную 2016 года

УЕФА представил 40 футболистов, которые претендуют на попадание в символическую сборную 2016 года. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Среди номинантов присутвтвуют сразу восемь футболистов мадридского "Реала". Также в списке есть по пять игроков мадридского "Атлетико" и "Барселоны".

Полностью список выглядит так:

Вратари: Кейлор Навас (Коста-Рика, "Реал"), Джанлуиджи Буффон (Италия, "Ювентус"), Руи Патрисиу (Португалия, "Спортинг"), Ян Облак (Словения, "Атлетико").

Защитники: Серхио Рамос (Испания, "Реал"), Диего Годин (Уругвай, "Атлетико"), Джером Боатенг (Германия, "Бавария"), Джошуа Киммих (Германия, "Бавария"), Хуанфран (Испания, "Атлетико"), Дани Карвахаль (Испания, "Реал"), Тоби Алдервейрелд (Бельгия, "Тоттенхэм"), Жерар Пике (Испания, "Барселона"), Рафаэл Геррейру (Португалия, "Лорьян"/"Боруссия" Дортмунд), Леонардо Бонуччи (Италия, "Ювентус"), Пепе (Португалия, "Реал"), Лоран Косьельни (Франция, "Арсенал").

Полузащитники: Аарон Рэмси (Уэльс, "Арсенал"), Нголо Канте (Франция, "Лестер"/"Челси"), Поль Погба (Франция, "Ювентус"/"Манчестер Юнайтед"), Тони Кроос (Германия, "Реал"), Лука Модрич (Хорватия, "Реал"), Джо Аллен (Уэльс, "Ливерпуль"/"Сток Сити"), Димитри Пайе (Франция, "Вест Хэм"), Янник Феррейра-Карраско (Бельгия, "Атлетико"), Андрес Иньеста (Испания, "Барселона"), Кевин де Брюйне (Бельгия, "Манчестер Сити"), Рияд Марез (Алжир, "Лестер"), Гжегож Крыховяк (Польша, "Севилья"/"ПСЖ").

Форварды: Серхио Агуэро (Аргентина, "Манчестер Сити"), Златан Ибрагимович (Швеция, "ПСЖ"/"Манчестер Юнайтед"), Луис Суарес (Уругвай, "Барселона"), Гарет Бэйл (Уэльс, "Реал"), Лионель Месси (Аргентина, "Барселона"), Роберт Левандовски (Польша, "Бавария"), Алексис Санчес (Чили, "Арсенал"), Антуан Гризманн (Франция, "Атлетико"), Гонсало Игуаин (Аргентина, "Наполи"/"Ювентус"), Неймар (Бразилия, "Барселона"), Криштиану Роналду (Португалия, "Реал"), Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, "Боруссия" Дортмунд).

Голосование началось на официальном сайте УЕФА.

Напомним, ранее список претендентов на звания игрока года обнародовала ФИФА.